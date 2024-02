Coppa d'Africa, le parole di Wenger: "Il calcio sempre più globale"

L'investimento FIFA Forward è stato un fattore importante, ma quali sono i prossimi passi da compiere nella regione? "Direi che il prossimo passo è l'educazione dei giovani giocatori; questo è ciò a cui la FIFA ha contribuito molto, creando in primo luogo buone infrastrutture. Ora, il secondo passo è sviluppare, all'interno di queste infrastrutture, la formazione dei giovani giocatori e aiutarli a creare ancora più talenti. La FIFA si trova in questa fase e svilupperà altre accademie in tutti i Paesi africani. Non dimentichiamo che abbiamo più squadre alla Coppa del Mondo del 2026, 48, e io, personalmente, ho il sogno che in ogni confederazione - soprattutto in Africa - possano davvero sfidarsi per la Coppa del Mondo. Non siamo lontani. I Paesi africani hanno il potenziale, devono solo spingere lo sviluppo dei loro giovani giocatori. Il talento c'è, sono sulla strada giusta e noi della FIFA vogliamo incoraggiarli a farlo".

Guardando alle precedenti edizioni della Coppa del Mondo e a come si sono sviluppati i Paesi e le regioni - l'Asia, per esempio, con il Giappone e la Corea del Sud - vede opportunità simili per i Paesi africani, in futuro?

"Vedo un potenziale simile. Vogliamo una crescita dell'Asia, così come quella dell'Africa. Quando dico "vogliamo sviluppare" è un po' pretenzioso. Vogliamo aiutarli a svilupparsi, capite? Vorrei usare le mie conoscenze per aiutarli a farlo. Quando si è alla FIFA, si pensa che il lavoro sarà davvero finito il giorno in cui tutti potranno aspirare a vincere la Coppa del Mondo. Questo è il nostro compito fondamentale e l'Africa ne fa parte, così come l'Asia, l'OFC e la CONCACAF. Naturalmente, la CONMEBOL e l'Europa lo condividono al momento, ma vogliamo che siano sfidate da tutte le Confederazioni. Questo avverrà solo attraverso l'educazione e la creazione di competizioni forti. Anche le competizioni sono importanti e il fatto di organizzare una Coppa del Mondo FIFA U-17 ogni anno permetterà ai giovani di svilupparsi più rapidamente. Pertanto, dobbiamo preparare questi giovani giocatori e questo è ciò che vogliamo fare".

Per le persone che forse non capiscono il termine "educazione al calcio", come lo semplificherebbe? Cosa significa?

"Significa semplicemente fare del pallone un amico. Il calcio si gioca con i piedi e questo non è del tutto naturale, va educato. Per farlo bene, bisogna iniziare da molto, molto giovani. Una volta ottenuta questa base, bisogna preparare i giocatori ad adattarsi a ogni stile di gioco ma, possono farlo, solo se hanno il giusto livello tecnico ed è quello che vogliamo fare. Le nostre accademie per ragazzi e ragazze iniziano a partire dall'Under 12. A 17 anni entrano nel calcio agonistico, ma prima bisogna prepararli".

Arsene, dal punto di vista della FIFA, il Talent Development Scheme, come contribuirà ulteriormente allo sviluppo del calcio in Africa? Per lei, personalmente, qual è l'obiettivo e la priorità per i prossimi sei mesi o un anno?

"Nei prossimi sei mesi/un anno, l'obiettivo è aprire altre accademie. Siamo vicini all'apertura di una nuova accademia in Camerun, Costa d'Avorio, Liberia, Ghana e Zambia e vogliamo sviluppare cinque nuove accademie lì e, alla fine del 2026, avremo 75 accademie in tutto il mondo. Ciò significa che l'educazione calcistica ha fatto passi avanti ed è su questo che ci stiamo concentrando al momento. Vogliamo che il gioco sia più competitivo e di migliore qualità e c'è solo un modo per farlo: la qualità dell'educazione e la qualità delle competizioni".