Dove vedere Nigeria-Tanzania in tv? Sportitalia o Dazn, orario
Esordio in Coppa d'Africa per la Nigeria di Victor Osimhen e Ademola Lookman, che sfida la Tanzania in occasione della prima giornata della fase a gironi del torneo continentale organizzato in Marocco. Riflettori puntati sulle super eagles, che devono riscattare la mancata qualificazione ai Mondiali del 2026. In questa competizione, come di consueto, risultano tra le nazionali favorite alla vigilia.
Nigeria-Tanzania, l'orario
Nigeria-Tanzania si disputerà oggi, martedì 23 dicembre, alle ore 18:30 (italiane) al "Complexe sportif" di Fès.
Dove vedere Nigeria-Tanzania in diretta tv
Nigeria-Tanzania sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.
Nigeria-Tanzania, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sportitalia, tramite app e browser. L'omonima applicazione mobile è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store, mentre sarà sufficiente accedere alla sezione dedicata agli eventi live per godersi i 90 minuti di oggi sul portale ufficiale dell'emittente. Potrete seguire la partita della Coppa d'Africa in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.