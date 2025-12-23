Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 23 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Dove vedere Nigeria-Tanzania in tv? Sportitalia o Dazn, orario

È il giorno dell'esordio in Coppa d'Africa di Victor Osimhen e Ademola Lookman: scopri tutte le info per seguire la partita
2 min
TagsCoppa d'AfricaNigeriaTanzania

Esordio in Coppa d'Africa per la Nigeria di Victor Osimhen e Ademola Lookman, che sfida la Tanzania in occasione della prima giornata della fase a gironi del torneo continentale organizzato in Marocco. Riflettori puntati sulle super eagles, che devono riscattare la mancata qualificazione ai Mondiali del 2026. In questa competizione, come di consueto, risultano tra le nazionali favorite alla vigilia.

Nigeria-Tanzania, l'orario

Nigeria-Tanzania si disputerà oggi, martedì 23 dicembre, alle ore 18:30 (italiane) al "Complexe sportif" di Fès.

Dove vedere Nigeria-Tanzania in diretta tv

Nigeria-Tanzania sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

Nigeria-Tanzania, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sportitalia, tramite app e browser. L'omonima applicazione mobile è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store, mentre sarà sufficiente accedere alla sezione dedicata agli eventi live per godersi i 90 minuti di oggi sul portale ufficiale dell'emittente. Potrete seguire la partita della Coppa d'Africa in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Africa

Da non perdere

Nigeria, Osimhen si diverte a tavolaHakimi batte Salah e Osimhen

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS