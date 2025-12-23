Dove vedere Nigeria-Tanzania in tv? Sportitalia o Dazn, orario

Nigeria-Tanzania, l'orario

Nigeria-Tanzania si disputerà oggi, martedì 23 dicembre, alle ore 18:30 (italiane) al "Complexe sportif" di Fès.

Dove vedere Nigeria-Tanzania in diretta tv

Nigeria-Tanzania sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

Nigeria-Tanzania, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sportitalia, tramite app e browser. L'omonima applicazione mobile è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store, mentre sarà sufficiente accedere alla sezione dedicata agli eventi live per godersi i 90 minuti di oggi sul portale ufficiale dell'emittente. Potrete seguire la partita della Coppa d'Africa in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.