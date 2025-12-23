Coppa d'Africa, la Tunisia risponde alla Nigeria. Congo di misura sul Benin

ROMA - Gol ed emozioni nelle partite di Coppa d'Africa andate in scena oggi (23 dicembre), valide per la prima giornata dei gruppi C e D . Oltre ai successi di Nigeria e Senegal , sono arrivati anche quelli del Congo e della Tunisia .

La Tunisia risponde alla Nigeria

Nel gruppo C, oltre che per la Nigeria impegnata contro la Tanzania, c'era attesa per il debutto della Tunisia che ha vinto in scioltezza il suo match d'esordio, superando agevolmente l'Uganda per 3-1. Risultato maturato nel primo tempo, grazie alle reti di Skhiri al 10' e di Achouri al 40'. Nella ripresa è ancora Achouri a fare doppietta fissando il risultato al 64'. Nel finale il punto della bandiera tanzaniano, con Omedi. Un succeso che consente alla nazionale allenata da Trabelsi di mettersi davanti a tutte per differenza reti.

Il Senegal parte forte nel gruppo D, solo panchina per Dia

Debutto convincente nel Gruppo D per il Senegal capitanato dall'ex napoletano Koulibaly, che ha battuto 3-0 il Botswana con una doppietta di Jackson e una rete di Ndiaye nel finale (solo panchina per il laziale Dia). Si è chiusa invece sull'1-0 Congo-Benin, gara disputata al Barid Stadium di Rabat e decisa dalla rete realizzata al 16' da Bongonda.

