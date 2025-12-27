El Aynaoui e le parole da leader in Coppa d'Africa: la Roma scopre un lato inedito

Doccia fredda per il Marocco di El Aynaoui : allo Stade Prince Moulay Abdallah di Rabat i padroni di casa non vanno oltre l'1-1 contro il Mali . Come nella vittoria contro le Isole Comore, il centrocampista della Roma è rimasto in campo per tutta la partita confermando il suo ruolo centrale nella visione del ct Regragui verso il Mondiale 2026. Ora però bisogna strappare il pass per gli ottavi della Coppa d'Africa: il Marocco rimane primo in classifica ma dovrà chiudere la pratica nell'ultima sfida dei gironi contro lo Zambia. C'è un po' di rammarico per non aver già conquistato la qualificazione, e lo ammette lo stesso El Aynaoui nel post partita, nominato MVP della sfida: "Siamo delusi perché i tifosi hanno creato un'atmosfera incredibile dall'inizio alla fine. Siamo delusi di non essere riusciti a essere all'altezza dell'atmosfera stasera".

Le parole di El Aynaoui

Sotto gli occhi di Mbappé, El Aynaoui è stato un vero e proprio leader tecnico per la nazionale marocchina, e ha dimostrato queste capacità anche dopo la partita, mettendoci la faccia: "Lavoreremo. Non abbiamo molto tempo fino alla prossima partita". Il Marocco tornerà in campo contro lo Zambia già lunedì 29: "Vedremo cosa abbiamo fatto bene e cosa no, cercheremo di correggere tutto. Nel primo tempo siamo stati bravi, abbiamo giocato con intensità, abbiamo avuto occasioni da gol", afferma a beIN Sports. "Nel secondo tempo non siamo entrati in partita, abbiamo smesso di giocare, abbiamo semplicemente seguito i maliani. Questa è una partita che ci servirà per il resto della competizione; una partita dura 90 minuti, non solo il primo tempo". Le sue parole, da leader, nonostante sia in nazionale da poco tempo, non sono una buona notizia solo per il Marocco, ma anche per la Roma: la sua crescita continua.