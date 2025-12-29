Dove vedere Zambia-Marocco in tv: l'orario della sfida di El Aynaoui in Coppa d'Africa

Zambia-Marocco, l'orario

Zambia-Marocco andrà in scena oggi, lunedì 29 dicembre, alle ore 20 allo Prince Moulay Abdallah di Rabat.

Dove vedere Zambia-Marocco in diretta tv

Zambia-Marocco sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

Zambia-Marocco, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Sportitalia, tramite app e browser. Partita disponibile sull'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, e sul sito ufficiale sportitalia.it, nella sezione dedicata agli eventi live. Potrete seguire la partita di oggi anche in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.