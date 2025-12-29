Corriere dello Sport.it
lunedì 29 dicembre 2025
Dove vedere Zambia-Marocco in tv: l'orario della sfida di El Aynaoui in Coppa d'Africa

Ultima sfida del girone nel torneo continentale per il centrocampista della Roma e per la sua nazionale: scopri ciò che c'è da sapere sulla partita del gruppo A
2 min
Il Marocco padrone di casa vuole conquistare la qualificazione al prossimo turno della Coppa d'Africa. Dopo il pareggio contro il Mali, la nazionale del centrocampista della Roma El Aynaoui (4 punti),  affronterà lo Zambia, attualmente a 2 punti, nell'ultima giornata del gruppo A.

Zambia-Marocco, l'orario

Zambia-Marocco andrà in scena oggi, lunedì 29 dicembre, alle ore 20 allo Prince Moulay Abdallah di Rabat.

Dove vedere Zambia-Marocco in diretta tv

Zambia-Marocco sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

Zambia-Marocco, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Sportitalia, tramite app e browser. Partita disponibile sull'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, e sul sito ufficiale sportitalia.it, nella sezione dedicata agli eventi live. Potrete seguire la partita di oggi anche in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

Da non perdere

El Aynaoui e le parole da leaderIl pareggio contro il Mali

