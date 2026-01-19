Storie folli dalla Coppa d'Africa: in Marocco si festeggia troppo presto, il secondo portiere del Senegal diventa virale

Continua a regalare storie folli la finale di Coppa d'Africa tra Senegal e Marocco . Non solo la bufera mondiale sul rigore di Brahim Diaz , con il caos in campo dopo la decisione dell'arbitro, ma anche tanti altri episodi che stanno diventando rapidamente virali sui social.

Il Marocco festeggia troppo presto: che gaffe sui social

Tra quelli che stanno rimbalzando di più sul web c'è una gaffe imbarazzante da una fanzone in Marocco, predisposta per far seguire ad un gran numero di tifosi la finale su un maxi-schermo e con una telecamera fissa per seguire le loro reazioni. Tra queste quella al rigore sbagliato di Brahim Diaz, con gli organizzatori probabilmente troppo sicuri del giocatore del Real Madrid. Sui social è infatti apparso un video mentre vengono sparati numerosi coriandoli appena viene calciato il rigore, non accorgendosi appunto dell'errore dal dischetto, con la telecamera che rapidamente viene oscurata mentre i tifosi restano confusi cercando di capire cosa è accaduto.

Senegal, il secondo portiere eroico: aiuta Mendy a bordocampo

In campo, invece, viene festeggiato sul web uno degli eroi del Senegal. O meglio, a bordocampo. Sono infatti virali le immagini di Yehvan Diouf, secondo portiere della squadra di Mané che, anziché restare seduto in panchina, durante i supplementari decide di posizionarsi vicino alla porta difesa da Mendy. Nei video che stanno rimbalzando sui social si vede Diouf sempre pronto con un asciugamano per aiutare il portiere titolare, pronto anche su ogni pallone fuori dal campo in caso di arrivo di giocatori del Marocco. Virali anche le immagini in cui litiga con i raccattapalle del Marocco proprio per l'asciugamano di Mendy, utile per asciugare i guantoni sotto il diluvio. Un piccolo contributo al trionfo della sua squadra che gli è valso complimenti ed elogi dal popolo del web.