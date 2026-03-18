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mercoledì 18 marzo 2026
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Coppa d'Africa: il regolamento parla chiaro, ora il Senegal rischia anche per la prossima edizione 

Secondo le regole della Confederation Africaine de Football, la squadra di Manè e Koulibaly rischierebbe grosso per il torneo che si terrà nel 2027
2 min
TagsSenegalMaroccoCoppa d'Africa

Dopo la drastica decisione arrivata nella serata del 17 marzo, di assegnare la vittoria a tavolino per 0-3 al Marocco sul Senegal, il caos non si placa. Le polemiche sono state numerosissime, partendo dal duro comunicato del Senegal, che presenterà ricorso al TAS- il tribunale arbitrale dello sport- fino allo sfogo di Evra sui social che ritiene "scandaloso" quanto successo. Però per il Senegal, le brutte notizie potrebbero non essere finite qui.

Altra regola che può inchiodare il Senegal: ecco le ripercussioni

Se gli articoli 82 e 84 del regolamento della Coppa d'Africa sono stati utilizzati per supportare la decisione dello 0-3 finale a tavolino, a causa dell'abbandono del campo da parte della squadra capitanata da Manè, c'è un'ulteriore regola che potrebbe escludere il Senegal dalla prossima edizione della competizione. Si tratta dell'articolo 59, secondo il quale "Qualsiasi squadra che dichiara forfeit dopo l'inizio delle partite, rischia una multa di 10.000 Dollari americani. La squadra, inoltre, sarà impossibilitata a prtecipare  alla prossima edizione della CHAN". Dunque per il Senegal, oltre il danno, potrebbe esserci anche la beffa della non partecipare all'edizione della Coppa d'Africa nel 2027 che si terrà tra Kenya, Tanzania e Uganda. Al momento nessuna decisione è stata presa sotto questo aspetto, anche perché già sulla precedente decisione della CAF, il Senegal ha presentato ricorso. 

 

 

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