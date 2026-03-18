Coppa d'Africa: il regolamento parla chiaro, ora il Senegal rischia anche per la prossima edizione 

Altra regola che può inchiodare il Senegal: ecco le ripercussioni

Se gli articoli 82 e 84 del regolamento della Coppa d'Africa sono stati utilizzati per supportare la decisione dello 0-3 finale a tavolino, a causa dell'abbandono del campo da parte della squadra capitanata da Manè, c'è un'ulteriore regola che potrebbe escludere il Senegal dalla prossima edizione della competizione. Si tratta dell'articolo 59, secondo il quale "Qualsiasi squadra che dichiara forfeit dopo l'inizio delle partite, rischia una multa di 10.000 Dollari americani. La squadra, inoltre, sarà impossibilitata a prtecipare alla prossima edizione della CHAN". Dunque per il Senegal, oltre il danno, potrebbe esserci anche la beffa della non partecipare all'edizione della Coppa d'Africa nel 2027 che si terrà tra Kenya, Tanzania e Uganda. Al momento nessuna decisione è stata presa sotto questo aspetto, anche perché già sulla precedente decisione della CAF, il Senegal ha presentato ricorso.