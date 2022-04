Moviola Inter-Milan: Mariani-Var, dubbi sul gol cancellato

Anche lo stesso Mariani ha avuto più di un dubbio nel prendere la decisione a cui il Var Mazzoleni, richiamandolo all’On Field Review, lo ha messo di fronte: la posizione di fuorigioco di Kalulu sul tiro di Bennacer terminato in rete al 22’ del secondo tempo era attiva o no? L’arbitro, dopo aver rivisto l’azione da diverse posizioni, l’ha giudicata influente ed ha annullato il gol del Milan, ma la scelta desta più di una perplessità. Il regolamento spiega che “un giocatore in posizione di fuorigioco deve essere punito se viene coinvolto nel gioco attivo, interferendo con un avversario impedendogli di giocare o di essere in grado di giocare il pallone ostruendogli chiaramente la linea di visione”. E la linea di visione di Handanovic sembra ostruita più dai compagni che da Kalulu. Ininfluente nel giudizio il fallo, non ravvisato nell’azione precedente su Lautaro Martinez. Fino a quel momento Mariani, che aveva diretto anche la partita d’andata, aveva condotto la gara con grande personalità. Nel primo tempo l’unico ammonito era stato Theo Hernandez per un intervento falloso su Correa che ha interrotto una promettente azione d’attacco (Spa). Giuste nella ripresa anche le ammonizioni a Skriniar e a Tomori.