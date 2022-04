Pioli furioso per il gol annullato lascia l'intervista in diretta tv

L’Inter trionfa nel derby numero 243 di Milano, conquistando la 14ª finale di Coppa Italia della propria storia, la prima dal 2011, anno del settimo e ultimo trionfo nella manifestazione. L’attesissima quarta stracittadina della stagione non è stata senza storia, ma ha incrinato le certezze che il Milan era riuscito a costruirsi proprio a partire dall’ultimo derby in campionato, vinto in rimonta, e passate anche dallo 0-0 nella semifinale d’andata.

Milan, naufragio nel derby: addio finale di Coppa Italia L’imbattibilità di Mike Maignan è sgretolata dopo sette partite ufficiali, il Diavolo vede svanire la possibilità di tornare in finale di Coppa dopo quattro anni, ma ora Stefano Pioli dovrà provare a far ripartire il gruppo già dalla gara di in campionato contro la Lazio, perché il Milan è ancora in testa alla classifica, pur con una partita in più rispetto ai cugini.