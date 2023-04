Bonucci è una furia: urla ad Allegri, le telecamere pizzicano la reazione

Bonucci e la sostituzione con Danilo

Allegri si è accorto che Bonucci non camminava in maniera fluida, portandolo subito alla decisione di operare una sostituzione. Il difensore bianconero, infatti, è reduce da un infortunio che l'ha tenuto fuori dai giochi per due mesi, poi nell'ultimo periodo non ha giocato con regolarità. Bonucci si è accorto dell'imminente cambio con Danilo e ha chiesto al tecnico, in maniera plateale, di aspettare un po' per permettergli di testare la propria condizione.

Bonucci: "Non stavo discutendo"

Nel post gara, Bonucci ha anche spiegato nel dettaglio cosa è avvenuto, accantonando subito eventuali polemiche: "Non stavo discutendo, era soltanto perché stavo iniziando ad avere crampi e per non sprecare slot ho detto di tenere in considerazione questo. Non è assolutamente un problema. Non ho mai fatto polemiche su questo e mai le farò".