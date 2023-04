Diretta Inter-Juve: segui LIVE la partita di oggi

MILANO - E' la resa dei conti, almeno per questa stagione: dopo essersi affrontate in campionato e nella turbolenta gara d'andata a Torino, Inter e Juventus si giocano questa sera al Meazza la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Visto l'1-1 dello Stadium, è come una gara secca, con la possibilità di tempi supplementari e calci di rigore. Segui la diretta...