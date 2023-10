Bologna-Verona, probabili formazioni e dove vederla in tv

La probabile formazione di Thiago Motta

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Moro; Ndoye, Fabbian, Karlsson; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Bagnolini, Skorupski, Corazza, Freuler, Lykogiannis, Ferguson, Urbanski, Saelemaekers, Orsolini, Van Hooijdonk.

La probabile formazione di Baroni

VERONA (3-4-2-1): Perilli; Amione, Dawidowicz, Coppola; Terracciano, Hongla, Folorunsho, Doig; Mboula, Saponara; Henry. Allenatore: Baroni. A disposizione: Montipò, Chiesa, Magnani, Faraoni, Charlys, Tchatchoua, Suslov, Kallon, Joselito, Ngonge, Serdar, Lazovic, Bonazzoli, Djuric, Cruz.

Thiago Motta lancia Fabbian e Moro. Baroni con Perilli tra i pali

Thiago Motta potrebbe far rifiatare, almeno per un tempo, la star del monento Zirkzee. Del resto sono in molti a chiedere spazio, a cominciare proprio dal centravanti Van Hoojdonk, passando poi per Fabbian e Moro che potrebbero giocarsi una chance dal primo minuto. Tra i pali confermato Skorupski, mentre Saelamaekers dovrebbe partire dalla panchina. Turnover ragionato anche per Baroni che tra i pali potrebbe schierare il "secondo" Perilli.

Bologna-Verona, orari e canali

La gara tra Bologna e Verona è in programma alle 21 allo stadio Dall'Ara di Bologna e sarà visibile su Mediaset.

Dove vedere Bologna-Verona in diretta tv

Bologna-Verona sarà visibile in diretta e in chiaro su Mediaset 20 (canale numero 20 del digitale terrestre).

Dove vedere in streaming Bologna-Verona

La partita tra Bologna e Verona sarà visibile in streaming gratuito su Mediaset Play: per farlo basterà scaricare l'app della piattaforma sui propri dispositivi mobili (smartphone, tablet, iPhone e iPad), oppure collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook.

Bologna-Verona, la cronaca

Sedicesimi di finale con vista Inter (detentrice del trofeo) per Bologna e Verona: turnover ragionato su entrambi i fronti. Nel turno precedente la squadra di Motta ha eliminato il Cesena, mentre l'Hellas ha superato l'Ascoli.

