Coppa Italia, ecco quanto guadagnerà la Juventus

ROMA - Il trionfo in Coppa Italia della Juventus che ha sconfitto l' Atalanta 1-0 grazie al gol segnato da Dusan Vlahovic al quarto minuto di gioco, regala una gioia supplementare al club bianconero, che grazie alla vittoria del t rofeo nazionale incassa una cifra tutt'altro che trascurabile.

'Tesoretto' Coppa Italia

Il percorso in Coppa Italia, dagli ottavi alla finale ha fruttato a entrambe le squadre circa 5 milioni di euro a testa, cui vanno sommati anche gli 1,6 milioni che si sono guadagnate accedendo automaticamente anche alla Supercoppa Italia. La Juventus, poi, incassa anche il premio per la vittoria di 2,6 milioni, per un totale di oltre 10 milioni di euro.