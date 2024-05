Atalanta-Juve diretta: segui la finale di Coppa Italia LIVE

ROMA - È arrivato il grande giorno: Atalanta e Juve si sfidano allo stadio Olimpico di Roma nella finalissima di Coppa Italia (calcio d'inizio alle ore 21:00). I bianconeri di Allegri puntano la coccarda tricolore per dare un senso a una stagione di alti e bassi. Avversaria di Vlahovic e compagni l' Atalanta di Gasperini che sta iniziando una settimana di fuoco: sfida alla 'Vecchia Signora' oggi (15 maggio), trasferta a Lecce in Serie A per blindare la qualificazione in Champions League e altra finale, mercoledì 22 maggio, a Dublino contro il Bayer Leverkusen in Europa League . Segui la diretta della partita .

18:15

Atalanta-Juve, scontri tra tifosi prima della finale

Circa un centinaio gli ultras di Juventus e Atalanta sono rimasti coinvolti negli scontri che si sono verificati nel pomeriggio nel tratto toscano dell'A1, in provincia di Arezzo. Necessario l'intervento della polizia. LEGGI TUTTO

18:10

Tifosi della Juve chiedono un selfie a De Laurentiis: la risposta fa ridere tutti

Il presidente azzurro, dopo l’assemblea di Lega al Coni, viene fermato da due ragazzi in bianconero per una foto. LEGGI TUTTO

18:00

Juve, Allegri può entrare nella storia in Coppa Italia

Il 56enne allenatore livornese potrebbe diventare il primo allenatore nella storia a vincere cinque volte la Coppa Italia. Finora, a quota quattro, anche Sven-Göran Eriksson e Roberto Mancini.

17:50

Atalanta, due finali per sognare

Con la conquista della finale di Europa League, che si disputerà il 22 maggio contro il Bayer Leverkusen a Dublino, per la prima volta nella sua storia l’Atalanta giocherà due finali di due competizioni ufficiali diverse in una singola stagione.

17:45

Atalanta, appuntamento con la storia

Quella di questa sera sarà la sesta finale di Coppa Italia nella storia dell’Atalanta. Dopo aver vinto il trofeo nella sua prima finale del torneo nel 1962/63 contro il Torino (per 3-1 con Paolo Tabanelli allenatore), la Dea ha perso tutte le quattro finali successive della coppa nazionale (1986/87, 1995/96, 2018/19 e 2020/21).

17:40

Dominio Juve in Coppa Italia

La Juventus è sia la squadra che ha disputato più finali (21 prima di questa) nella storia della Coppa Italia sia quella che ha vinto più volte la competizione (14). Più nel dettaglio, i bianconeri hanno sollevato il trofeo in cinque delle ultime sette finali disputate.

17:35

Atalanta-Juve, il precedente in finale di Coppa Italia

Nerazzurri e bianconeri si affrontano in una finale solo per la seconda volta tra tutte le competizioni, dopo quella, sempre in Coppa Italia, vinta dai bianconeri il 19 maggio 2021 al 'Mapei Stadium' per 2-1: decisive le reti di Kulusevski e Chiesa per la 'Vecchia Signora'; per la Dea gol di Malinovskyi.

17:30

Atalanta-Juve in tv e in streaming

La finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus sarà visibile in diretta esclusiva su Canale 5. L'atteso match tra nerazzurri bergamaschi e bianconeri sarà visibile anche in streaming scaricando l'app di Mediaset Infinity sui vostri dispositivi mobili pc, smartphone e tablet.

Stadio Olimpico, Roma