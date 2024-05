Furia Allegri durante Atalanta-Juve: la frase urlata all'arbitro e a Rocchi

Atalanta-Juventus 0-1: cronaca, statistiche e tabellino

Furia Allegri, espulso nella finale di Coppa Italia

Dopo aver già protestato nel corso della ripresa per un contatto tra l'atalantino Djimsiti e Vlahovic in area nerazzurra non punito da Maresca, nel finale l'allenatore della Juve ha perso la testa per un fallo non fischiato da Maresca. "Vergogna, vergogna", ha urlato Allegri rivolgendosi anche al quarto uomo, togliendosi poi giacca e cravatta per gettarle a terra. "Dov'è Rocchi?", ha urlato inoltre il tecnico bianconero rivolgendosi indirettamente al designatore arbitrale, con il direttore di gara che dal campo alla fine ha estratto il rosso allontanandolo dal campo.