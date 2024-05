Supercoppa italiana 2024-2025: le squadre qualificate e come funziona

ROMA - Archiviata la finale di Coppa Italia, con il successo della Juventus sull'Atalanta per 1-0 , è già tempo di pensare della Supercoppa. Le partecipanti: l’ Inter vincitrice dello scudetto è la prima sicura a giocarsi il trofeo. Il Milan, con il secondo posto aritmetico ottenuto in campionato, ha già guadagnato l’accesso al torneo. Completeranno il quadro le due finaliste di Coppa, Juve e Atalanta.

Il formato e il programma

Nella prima semifinale sfida tra l'Inter campione d'Italia e l'Atalanta, finalista della Coppa Italia. Nell’altra sfida si giocano la finale la Juventus, vincitrice della Coppa Italia e la seconda classificata in Serie A: il Milan. Come lo scorso anno si giocherà dunque un mini torneo a quattro squadre. L’Atalanta per la prima volta si giocherà la Supercoppa. Un altro bel traguardo per la squadra di Gasperini. Si disputerà in Arabia Saudita a gennaio del 2025.