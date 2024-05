Gasperini dopo Atalanta-Juve: le interviste in tv e la conferenza stampa

00:15

Gasperini: "Allegri? Ha sbarellato un po'"

Il tecnico chiosa: “Questa è stata comunque una partita equilibrata, la Juventus è una squadra forte ma l’Atalanta non mi è sembrata così distante. La reazione di Allegri? Penso fosse la tensione molto alta anche per loro. Non mi è sembrato un episodio clamoroso, ma probabilmente ha sbarellato un po’, è andato in escandescenza, ma a noi allenatori capita. De Ketelaere? Ci sono questi alti e bassi, ma sarà prontissimo per Lecce. Non puoi fare 10 partite sempre benissimo. Non sono deluso dalla prestazione questa sera in generale, era molto pericoloso far ripartire la Juve, invece siamo sempre stati pronti, ci è mancata solo un po’ di incisività”.

00:05

Gasperini: "Abbiamo perso De Roon"

Il tecnico prosegue in conferenza: “Per fortuna non finisce qui la nostra stagione, abbiamo ancora tante cose da fare: tre punti in campionato da conquistare per raggiungere la Champions e una finale a Dublino. Non esco così deluso da questa partita, dispiaciuto sì, ma deluso no. Abbiamo perso De Roon e questa è l’unica situazione negativa che ci portiamo dietro, poi abbiamo talmente tanti obiettivi. Abbiamo giocato con una squadra forte che è andata in vantaggio subito quindi la condizione migliore per loro, ma noi siamo stati bravi a non concedere nulla. L’assenza di Scamacca è stata fondamentale, ma la squadra ha dato tutto. Non siamo riusciti a raddrizzare una partita, avevamo anche la condizione giusta. Dobbiamo accettarlo, non si possono vincere 10-12 partite di fila, tutte decisive come abbiamo fatto noi. Il risultato è stato questo, è una finale. Ma noi stiamo giocando tutte finali”.

23:50

Gasperini: "Scamacca assenza pesante"

L'allenatore continua: "Abbiamo fatto una ottima gara e anche in svantaggio abbiamo concesso poco a loro. Mi dispiace per i giocatori perché senza alcuni perdiamo parecchio. L'assenza di Scamacca e stata pesante, in questo tipo di partita ci avrebbe dato qualcosa in più".

23:40

Gasperini: "Non siamo delusi"

Il tecnico dell'Atalanta a Mediaset: "Ci dispiace per la finale persa, ma abbiamo obiettivi importanti in campionato ed Europa League. Avevamo di fronte un avversario forte, andato in vantaggio subito che si è difeso molto bene. Non si potevano cerare molte occasioni da gol ma in alcune potevano rimetterci in partita. Non credo che l'Atalanta abbia fatto una brutta partita, è stata dura ma il nostro avversario non ha fatto più di noi".

23:30

L'Atalanta sfiderà l'Inter in Supercoppa

Con la finale di Coppa Italia, si è completato il tabellone della prossima Supercoppa italiana. L'altra semifinale sarà tra Juve e Milan.

23:20

L'Atalanta resta ferma a una Coppa Italia

I nerazzurri hanno vinto una sola volta il trofeo nella stagione 1962/63.

23:10

Parla Gasperini, le dichiarazioni dopo Atalanta-Juve

Grande attesa per le parole del tecnico nerazzurro al termine della sfida contro i bianconeri.

23:00

Atalanta-Juve finisce 0-1

È appena terminata la finale tra la squadra di Gasperini e quella di Allegri. L'Atalanta ha perso 1-0 la finale di Coppa Italia contro la Juve.

Stadio Olimpico, Roma