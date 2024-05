Pagelle Atalanta-Juve: perno Ederson, Bremer risolve

Gli manca Scamacca e l’Atalanta non è in grado di fare la solita partita. Per attaccare, attacca, ma di pericoli ne crea pochi. E soprattutto soffre le ripartenze della Juventus. Un altro trofeo sfumato, la speranza è che sia capace di rifarsi in Europa League, ma serve l’Atalanta vista col Marsiglia e con la Roma, non questa.

Carnesecchi 6

Vlahovic lo fa secco sul gol, poi solo ordinaria amministrazione e una gran paura sulla traversa di Miretti.

Djimsiti 5

Palla coperta, Hien sale per il fuorigioco, lui no, resta impalato e tiene in gioco il centravanti della Juve che lo fulmina. Non ci mette la solita determinazione.

Hien 4,5

A vedere il corpo a corpo con Vlahovic sembra il primo responsabile sulla rete della Juve, in realtà il passo avanti per metterlo in fuorigioco ci sta. Tuttavia, anche dopo il gol soffre sul piano fisico il serbo che lo risucchia sempre fuori dalla linea. Aumenta la sofferenza nella ripresa. Così, quando per fermare Vlahovic gli rifila una ginocchiata in area di rigore, rischiando di brutto, Gasperini lo toglie subito.

Scalvini (14’ st) 5,5

Non aiuta molto una squadra che avrebbe bisogno di forza e qualità.

De Roon 5

E’ in ritardo sul tocco di McKennie per l’assist di Cambiaso. Per il resto, incide meno del solito nella manovra della sua squadra. Esce in lacrime per un brutto infortunio al ginocchio.

Toloi (20’ st) 5,5

Anche lui un po’ in difficoltà.

Zappacosta 5

E’ il destino infame di chi càpita in quella posizione contro la Juve quando gioca Chiesa, perché su quella corsia parte sia l’esterno di ruolo (stavolta Iling-Junior), sia lo stesso Chiesa, così il malcapitato viene preso spesso in mezzo. Non solo: la doppia presenza bianconera lo costringe a limitare gli attacchi.

Hateboer (14’ st) 5,5

Spinge ma senza incidere.

Pasalic 5

Impatto molle sulla partita, perde diversi palloni. Poi sul suo piede finisce l’unica palla buona del primo tempo atalantino, ma Gatti gliela respinge.

Miranchuk (14’ st) 5,5

Servirebbe uno dei suoi colpi di genio. Che non arriva.

Ederson 6

Gasperini non lo toglie mai. Nelle ultime 13 partite ufficiali, solo una volta è entrato a gara in corsa, poi sempre titolare. Ed è ovvio che sia così, perché anche stavolta, fra gli improvvisi guasti della sua squadra, è l’unico a trovare il modo di sostenerla sul piano del ritmo.

Ruggeri 5

Troppo staccato da Cambiaso quando parte l’assist per Vlahovic. Dovrebbe attaccare di più e meglio.

Koopmeiners 5

Comincia su Nicolussi Caviglia, poi in fase difensiva va a sinistra per frenare Gatti. Ma un giocatore come lui, in una partita del genere, dovrebbe fare ben altro, dovrebbe metterci quella qualità che invece non si vede.

De Ketelaere 4,5

Il ragazzo che aveva rovinato la difesa della Roma, sembra leggero come una piuma per la difesa della Juve. Un tiro in curva nel primo tempo, niente altro. Inevitabile il cambio nell’intervallo.

El Bilal Touré (1’ st) 5,5

Gasperini lo impiega alla...Scamacca, come prima punta. Ma in mezzo all’area si vede poco.

Lookman 6

Mai un guizzo nel primo tempo. Nel secondo invece ritrova spunto e velocità ed è lui ad avvicinarsi al pareggio centrando il palo.