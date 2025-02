Milan-Roma diretta Coppa Italia: segui la partita di oggi LIVE

Allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro va in scena l'attesissima sfida tra Milan e Roma , valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2024/25 . In palio le semifinali della competizione tricolore: Conceicao e Ranieri si affrontano dopo i rispettivi pareggi contro Inter e Napoli. Segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

21:14

11' - Saelemaekers respinge il tiro di Fofana

Azione prolungata di Jimenez sulla fascia destra. Il passaggio a rimorchio dalla linea di fondo trova Fofana che calcia. Saelemaekers respinge il tiro del francese.

21:12

8' - Dybala colpisce di testa: blocca Maignan

Angolo di Paredes battuto corto per Saelemaekers. Il cross del belga trova in area di rigore Dybala, che colpisce di testa: tiro centrale, blocca Maignan.

21:11

8' - Di Shomurodov il primo tiro: angolo per la Roma

Lancio di Paredes per Pisilli. Il centrocampista, inserito in area, fa la sponda per Shomurodov che calcia di prima ma colpisce Tomori. Angolo per la Roma.

21:07

5' - Provvidenziale Celik

Lancio lungo di Pavlovic per Abraham. L'ex di giornata supera Hummels, è Celik in ripiegamento che serve Svilar ed evita problemi.

21:06

4' - Fase di studio iniziale

Primi minuti di gioco con le squadre che si sono divise il possesso palla. Dybala sta giocando molto l'argo sulla destra, vicino alla panchina di Conceiçao.

21:02

1' - Inizia Milan-Roma

Inizia la sfida tra Milan e Roma: calcio d'inizio dei giallorossi.

20:47

Milan, in panchina gli ultimi arrivati

Conceiçao ha deciso di scherare in panchina i neoacquisti Gimenez, Sottil e Joao Felix.

20:37

Ranieri convoca i tre neo-acquisti

Claudio Ranieri, per la partita contro il Milan valida per i quarti di finale di Coppa Italia, ha deciso di convocare i tre ultimi acquisti di mercato: Salah-Eddine, Gourna Douath e Nelsson.

20:27

Dybala, già 10 gol contro i rossoneri

Paulo Dybala ha segnato 10 gol contro il Milan. Solo contro tre squadre vanta uno score migliore: 14 contro l'Udinese, 11 con Lazio e Genoa.

20:18

Bennacer saluta il MIlan

Ismael Bennacer ha pubblicato sui propri social una lettera di saluto al Milan. Tra le dichiarazioni: "Non avrei mai immaginato di dover scrivere queste parole, ma oggi mi aspetta una nuova tappa. Questo club e questa città hanno segnato una parte importante della mia carriera e della mia vita, e non posso che ringraziarvi per tutto ciò che ho vissuto qui. Per più di cinque anni, ho dato tutto per questa maglia, indossata con orgoglio e passione, al fianco di compagni straordinari e con il sostegno di tifosi eccezionali. Ogni momento vissuto in campo, ogni emozione condivisa con voi, rimarrà per sempre nel mio cuore. Nulla potrà mai cancellare questi ricordi né il legame che mi unisce a questo club".

20:08

Doppio scontro Milano-Roma

In questi quarti di finale ci sarà un doppio scontro Milano-Roma. Stasera, infatti, andrà in scena Milan-Roma. Il 25 febbraio, invece, sarà il turno di Inter-Lazio. Possibile derby in semifinale per le due città.

19:58

Le scelte di Ranieri: la formazione della Roma

Le scelte di Claudio Ranieri:

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Hummels, N'Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Shomurodov.

19:55

La formazione ufficiale del Milan

Le scelte di Conceiçao:

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Jimenez, Abraham, Pulisic.

19:50

Ranieri, la particolare statistica

Tra gli allenatori della Roma con più di due partite in Coppa Italia, Claudio Ranieri vanta la più alta percentuale di vittorie con i giallorossi: parliamo del 75%, che significa sei successi in otto gare disputate.

19:45

La Roma ha vinto l'ultimo confronto in Coppa Italia

L’ultima sfida in Coppa Italia tra Milan e Roma è andata alla formazione giallorossa, che il 31 gennaio 2007 si impose grazie ai gol di Mancini, Perrotta e Pizarro. Nelle precedenti sei partite, i rossoneri erano rimasti imbattuti, mettendo a referto 4 vittorie e 2 pareggi.

19:40

Tutto pronto a San Siro

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Roma. Da San Siro, arrivano le prime immagini della nostra inviata Chiara Zucchelli:

19:35

Dove vedere Milan-Roma in tv e streaming

Milan-Roma sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5 e live in streaming solo su mediasetinfinity.mediaset.it.

19:30

Milan-Roma, l'orario della partita di Coppa Italia

La sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia è in programma oggi, mercoledì 5 febbraio, alle ore 21 a San Siro.

