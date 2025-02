Abraham e il gol dell'ex contro la Roma: il gesto con la coppa e la reazione ai fischi

INVIATA A MILANO - Non è evidentemente un periodo fortunato per la Roma con i gol dell'ex. Pochi giorni fa quello di Spinazzola, con assist di Juan Jesus, con il Napoli, stasera a San Siro, nei quarti di finale di Coppa Italia, quelli di Abraham con il Milan. Così come aveva fatto Leonardo, anche Tammy non ha esultato. Tecnicamente è ancora un giocatore della Roma, ma se non ha festeggiato è perché ai colori giallorossi, con cui ha vinto la Conference nel 2022, è molto legato. Non solo: Abraham ha segnato sotto al settore ospiti dove, di mercoledì sera, ci sono oltre 3400 romanisti e questo per lui aveva un valore. Peccato che però, quando è uscito nel secondo tempo, i romanisti lo abbiano fischiato a lungo. Tammy non l'ha presa bene: ha fatto un cenno di dissenso e poi con un gesto ha ricordato proprio la Conference vinta a Tirana.