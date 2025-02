Spinazzola e il gol dell'ex alla Roma: la frase di Pellegrini in diretta è incredibile

La legge del contrappasso. Un minuto prima del gol di Spinazzola le telecamere avevano inquadrato Lorenzo Pellegrini che, in panchina con Gollini, rideva per un intervento in fase difensiva proprio di Spinazzola che aveva fermato un'azione della Roma. "Vaffa... Spina" ha detto il capitano della Roma, subito pizzicato dalle telecamere. Rideva Pellegrini, rideva pure Gollini, rideva meno Spinazzola che, infatti, sull'azione successiva ha portato in vantaggio il Napoli.