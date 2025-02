Barella e l'incredibile errore sulla maglia durante Inter-Lazio: il dettaglio non sfugge ai tifosi

L'Inter ha battuto la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia, staccando il pass per la semifinale in cui incontrerà il Milan nell'ennesimo derby stagionale. Simone Inzaghi ha optato per qualche cambio di formazione rispetto ai titolarissimi e infatti, nel 2-0 definitivo, tra i marcatori c'è anche Arnautovic, che ha messo segno un super gol al volo con il mancino. Calhanoglu, autore del secondo gol, o giocatori come Barella, sono entrati solo nel secondo tempo. E proprio sulla maglia del centrocampista italiano non è sfuggito un clamoroso errore ai tifosi nerazzurri.