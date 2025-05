Finale Coppa Italia, all'asta i palloni dei gol: l'iniziativa

In vista della finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025 tra Milan e Bologna , avrà luogo un’iniziativa che unisce sport , tecnologia e collezionismo , offrendo spunti interessanti anche dal punto di vista del fan engagement e del valore generato intorno ai momenti iconici del calcio.

Come assicurarsi i palloni dei gol della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna

Per il terzo anno consecutivo, Socios.com e Lega Serie A porteranno all’asta i palloni con cui verranno segnati i gol della finale. Dopo ogni rete, un QR Code trasmesso in diretta su milioni di schermi in oltre 180 Paesi guiderà i tifosi verso i dettagli dell’asta dedicata. Ogni pallone sarà un pezzo unico, autenticato e tracciato grazie alla tecnologia blockchain di Chiliz e a un chip NFC integrato, garanzia di originalità, trasparenza e valore collezionistico.