Finale Coppa Italia, progetto "Road to zero": tutto pronto per la seconda edizione

In continuità con la scorsa edizione, anche quest’anno la Finale di Coppa Italia sarà organizzata implementando le 75 iniziative relative alla Sostenibilità attuate da Lega Serie A , Sport e Salute, Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità, in collaborazione con Uefa .

"Road to zero", il comunicato della Lega Serie A

Il comunicato della Lega Serie A: "Lega Serie A, Sport e Salute, Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità rinnovano il proprio impegno sul tema della sostenibilità e nel promuovere eventi responsabili, accessibili e a basso impatto ambientale, presentando la seconda edizione del progetto “ROAD TO ZERO” , che sarà realizzato in occasione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025, in programma mercoledì 14 maggio allo stadio “Olimpico” di Roma.

Dopo gli ottimi risultati conseguiti lo scorso anno nella Finale Atalanta-Juventus, il primo evento calcistico in Italia concepito grazie al framework ESG (Ambientale, Sociale e di Governance) derivante dalle linee guida UEFA, la Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025 diventa nuovamente il palcoscenico di una sperimentazione avanzata, che punta ad integrare pratiche sostenibili nei grandi eventi sportivi in coerenza con gli obbiettivi dell`Agenda 2030.

Milan-Bologna sarà, quindi, organizzata rispettando le 75 iniziative progettate al fine di ottenere una sensibile riduzione del relativo impatto AMBIENTALE ed effetti positivi in termini SOCIALI e di GOVERNANCE (Principi ESG).

Per la realizzazione del progetto “ROAD TO ZERO”, ed in continuità con lo scorso anno, Lega Serie A si è avvalsa della collaborazione con il dipartimento sostenibilità ambientale e sociale UEFA e del supporto strategico di Cristiana Pace in qualità di Strategic Advisor, ESG in Sport, CEO e fondatrice di Enovation Consulting.

Per conseguire gli obiettivi prefissati, tutti gli stakeholder coinvolti nell’organizzazione e nella logistica hanno quindi attuato un’ampia gamma di azioni concrete. Nello specifico:

LEGA SERIE A

Ambiente:

• Azioni sul clima: mobilità sostenibile, gestione delle emissioni di carbonio, advocacy.

• Infrastrutture sostenibili: energia, acqua.

• Economia circolare: principio delle 4R, gestione dei rifiuti.

Per ridurre le emissioni legate agli spostamenti, i possessori del biglietto potranno utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici (metro, ferrovia urbana e bus) il giorno della partita. Inoltre, sarà resa disponibile una mappa digitale della mobilità per facilitare la pianificazione degli spostamenti, segnalando parcheggi per mezzi condivisi, stalli per biciclette, aree di sosta preferenziale e hub intermodali.

Saranno poi implementate tecnologie avanzate, come l’impiego di generatori elettrici ibridi e misure di risparmio idrico per ridurre l’impatto ambientale. I fornitori di catering selezionati, inoltre, attiveranno un programma di donazione delle eccedenze alimentari, in linea con i principi dell’economia circolare.

Anche per questa edizione, il calcolo delle emissioni sarà affidato al UEFA Carbon Footprint Calculator, con l’obiettivo di perfezionare il monitoraggio dell’impatto ambientale dell’evento.

Sociale:

• Tutela dei Diritti: antidiscriminazione, tutela dell’infanzia e della gioventù.

• Diversità e Inclusione: accessibilità.

• Salute e Benessere: politica antitabacco, cibi e bevande salutari, promozione dell’attività fisica.

• Solidarietà: beneficenza e filantropia, lo sport di base e società.

Lega Serie A offrirà un`esperienza personalizzata a tifosi con disabilità sensoriali, ampliando ulteriormente le attivazioni già sperimentate nella scorsa edizione.

Grazie alla collaborazione con Touch2See e SELA saranno introdotte due iniziative altamente innovative: la prima riguarda l`utilizzo delle tavolette tattili Touch2See, che permetteranno a persone cieche o ipovedenti di seguire la partita attraverso una mappa tattile in tempo reale collegata al movimento del pallone; la seconda è rappresentata dalle SoundShirt, magliette sensoriali che consentiranno ai tifosi sordi di percepire le vibrazioni generate dai suoni dello stadio, trasformando l’esperienza sonora in una percezione fisica immersiva.

Sarà, inoltre, nuovamente attivata la “Quiet Sensory Room powered by KINTO”, uno spazio accogliente e protetto all’interno dello stadio, pensato per bambini con disabilità intellettive e disturbi sensoriali, dove vivere l’esperienza della partita in un contesto inclusivo e adattato alle loro esigenze. Quest`anno l`esperienza sarà arricchita da attività ludiche guidate da animatori specializzati prima dell`inizio del match, favorendo l`interazione e il coinvolgimento dei giovani ospiti. Kinto, in qualità di Mobility Provider di Lega Serie A, garantirà anche una flotta di 15 veicoli ibridi ed elettrici per dipendenti e ospiti della Lega Serie A e si occuperà anche del trasporto di 8 giovani ragazzi con disturbi dello spettro autistico alla "Quiet Sensory Room".

Infine, come già avvenuto nella scorsa edizione, sarà garantita la traduzione in Lingua dei Segni Italiana (LIS) powered by Kinto, con interpreti presenti durante l’esecuzione dell’inno nazionale, le conferenze stampa ufficiali alla vigilia del match e nel post-partita. Un impegno che conferma la volontà di rendere l’intera manifestazione realmente accessibile e inclusiva.

Governance:

• Governance Efficace: approvvigionamento, trasparenza, responsabilità.

• Formazione: corsi di formazione.

• Comunicazione: campagne di comunicazione.

• Attività di reporting: attività di reporting, risultati economici.

Il progetto “Road to Zero” si sviluppa adottando un modello di governance condiviso e multilivello, che coinvolge attivamente stakeholder pubblici, sponsor, associazioni di settore e le diverse strutture operative dell’organizzazione.

SPORT E SALUTE

Coerente al percorso intrapreso verso la piena sostenibilità, inclusione e accessibilità per rendere gli eventi sportivi modelli di responsabilità sociale e ambientale, Sport e Salute, ha predisposto diverse azioni che riguardano quotidianamente l’intero Parco del Foro Italico e lo Stadio Olimpico. In continuità al progetto “Road to Zero”, vengono confermate le iniziative e le attività già svolte lo scorso anno:

• segnaletica volta a sensibilizzare gli spettatori sulle problematiche ambientali e sui corretti comportamenti da tenere nel rispetto della sostenibilità ambientale;

• potenziamento dei punti di rifornimento acqua per gli spettatori, dotati di sistemi a risparmio idrico; allestimento di punti di raccolta differenziata dei rifiuti;

• utilizzo di una stanza Quiet Room, dedicata al benessere delle persone con disabilità cognitive;

• potenziamento dei servizi per spettatori diversamente abili;

• riduzione degli imballaggi alimentari presso i punti vendita dello Stadio e in generale di tutti i prodotti plastici;

• misurazione dei consumi di acqua ed elettricità ed ottimizzazione degli stessi; progetto di allestimento e dressing Stadio più sostenibile;

• approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili).

A ciò si aggiungono ulteriori azioni su mobilità, circolarità e accessibilità.

• Mobilità: tenuto conto della contemporaneità con gli Internazionali BNL d’Italia, è stato predisposto un piano parcheggi che interessa l’intera area intorno al Parco del Foro Italico e coordinato tra i diversi eventi, volto ad incentivare la mobilità sostenibile e integrata, con parcheggi dedicati per il carsharing ed il carpooling, o collegamenti diretti con i principali nodi di trasporto della città (es. stazione Termini), promozione/offerta di mobilità integrata – parcheggi di scambio ed avvicinamento con mezzi “a minore impatto” (v. ad es. biciclette) .

• Circolarità: sono potenziate le iniziative in tema di circolarità che, già nel corso della stagione di eventi, hanno portato ad una riduzione del 10% dei rifiuti prodotti dal sistema stadio.

• Accessibilità: è previsto il potenziamento dei servizi per spettatori diversamente abili. Nello specifico, dopo aver organizzato la Quiet Room, per questa edizione per persone diversamente abili con deficit uditivo verranno utilizzare le Sound Shirts, maglie indossate dagli spettatori che vibreranno con l’intensità sonora prodotta dagli spettatori – tifosi.

Come per tutte le iniziative implementate nelle passate edizioni, questi nuovi servizi saranno messi a disposizione anche di tutti gli organizzatori degli eventi successivi alla Finale di Coppa Italia Frecciarossa.

ROMA CAPITALE e ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ

La Finale Milan-Bologna, anche grazie alla preziosa collaborazione dell’Atac, avrà la Sostenibilità come chiave di volta. A cominciare dalle modalità di arrivo degli spettatori nell`area del Foro Italico. Anche quest`anno saranno messe in campo iniziative per incentivare l`utilizzo del trasporto pubblico. Sarà reintrodotto il ticket giornaliero gratuito per tutti i tifosi già in possesso del biglietto per lo stadio; sarà prolungato l`orario delle metropolitane fino all`1.30; saranno potenziate tutte le linee del trasporto pubblico verso lo stadio Olimpico; saranno istituite navette dedicate al trasporto delle persone con disabilità.

Grazie alla collaborazione con i servizi di Sharing autorizzati da Roma Capitale, sarà inoltre possibile raggiungere lo stadio anche con la bici, il monopattino, lo scooter, il taxi e l`auto condivisa. Sono stati predisposti parcheggi dedicati dove sarà possibile chiudere il noleggio e ritrovare il mezzo al termine della partita.

Al termine della Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025 sarà predisposta una dettagliata fase di reportistica sulle iniziative intraprese. I risultati forniranno un modello virtuoso di riferimento per la pianificazione dei prossimi eventi, contribuendo così a promuovere la continuità e l’efficacia delle attività sostenibili finora attuate.

DATI E RISULTATI DELL`EDIZIONE 2024

La prima edizione del progetto "Road to Zero", realizzata in occasione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2023/2024, ha fornito una serie di dati significativi che hanno contribuito a delineare una baseline concreta per le future edizioni.

• Emissioni di CO₂ equivalente: circa 171 tCO₂e, considerando le emissioni dirette e indirette legate all`evento.

• Energia: sono state attuate 75 azioni concrete per ridurre l`impatto ambientale del match, tra cui l`utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili, l`adozione di sistemi di illuminazione a LED a basso consumo, la riduzione dei consumi idrici e la promozione di opzioni di trasporto sostenibili. Lo stadio è stato alimentato al 100% da fonti rinnovabili, con l’uso di un solo generatore di backup a biocarburante.

• Acqua: consumo totale di 540.000 litri, con misure per il risparmio idrico e fontanelle gratuite per i tifosi.

• Gestione rifiuti: raccolti 800 kg di plastica e 740 kg di carta/cartone; installati 51 punti di raccolta differenziata.

• Donazione alimentare: recuperati e donati 95 kg di cibo in eccesso.

• Coinvolgimento tifosi: oltre 11.000 tifosi hanno partecipato al questionario sulla mobilità, fornendo informazioni preziose per comprendere le abitudini di spostamento e identificare aree di miglioramento.

Questi risultati hanno fornito una solida base per l`organizzazione dell`edizione 2025, permettendo di identificare le aree di intervento prioritario e di sviluppare strategie mirate per migliorare ulteriormente la sostenibilità dell`evento.