Alza la Coppa, Bologna! L'hai conquistata alla grande

Un trionfo inseguito, agognato, meritato; una finale storica che riporta la Coppa Italia a Bologna dopo 51 anni di attesa; il capolavoro di Vincenzo Italiano che ha infranto il tabù dell'ultimo atto; il riconoscimento sul campo all'eccezionale lavoro della società di Joey che ha Saputo scegliere gli uomini giusti collocandoli al posto giusto: in rigoroso ordine alfabetico Di Vaio, Fenucci, Sartori (Ndoye è uno dei suoi colpi magici); il biglietto d'ingresso per l'Europa League. Ecco che cosa c'è dentro questa Coppa che ha mandato in delirio i 30 mila rossoblù sugli spalti dell'Olimpico e tutta Bologna, com'è giusto che sia. Male, invece, malissimo il Milan, incapace di pungere, se non nell'abbrivio della partita quando Skorupski gli hanno detto no per due volte di fila. Un MIlan che ha chiuso l'lincontro con quattro attaccanti, alla disperata ricerca del gol che lo portasse ai supplementari, ma ha cozzato contro la disarmante disinvoltura con la quale gli avversari l'hanno tenuto a bada. Un Milan che paga gli errori di costruzione della squadra commessi in estate, non corretti dalla campagna invernale; che paga la confusione dirigenziale dove non si capisce bene chi faccia che cosa e dove, dopo settimane, ancora non sono riusciti a ingaggiare il direttore sportivo; che nonostante il cambio in corsa dell'allenatore ha continuato ad andare sulle montagne russe. Tutto è cominciato dal brusco divorzio da Paolo Maldini e da Ricky Massara, è proseguito con l'addio di Pioli che i rossoneri un anno fa lasciò al secondo posto, in Champions League ed è proseguito in questa annata tormentosa e tormentata. E adesso, c'è pure il rischio di rimanere fuori dall'Europa.