lunedì 12 gennaio 2026
Gasperini e la Coppa Italia, dagli obiettivi con la Roma al rammarico Atalanta: "Il percorso è impegnativo..."

Il tecnico giallorosso ha parlato alla vigilia della sfida degli ottavi di finale contro il Torino all'Olimpico: cos'ha detto
3 min
TagsGasperiniRomacoppa italia

ROMA - Dopo la vittoria di campionato contro il Sassuolo all'Olimpico è il momento di tuffarsi sulla Coppa Italia per la Roma di Gian Piero Gasperini, che ha parlato alla vigilia della sfida contro il Torino valida per gli ottavi di finale e in programma domani (martedì 13 gennaio, ore 21), sempre all'Olimpico.

Coppa Italia, le parole di Gasperini alla vigilia di Roma-Torino

"È un rammarico non aver vinto la Coppa Italia con l'Atalanta, per tre volte non ci siamo riusciti - ha detto il tecnico giallorosso nell'anticipazione dell'intervista a 'Mediaset' -. Per la Roma c'è sempre la possibilità di fare la finale in casa e sarebbe fondamentale. Ma il percorso da qui in avanti è impegnativo - ha aggiunto Gasperini -. Prima il Torino che è sempre una squadra ostica, poi l'Inter ed eventualmente le altre due gare". Il tecnico non nasconde che la Coppa Italia sia un obiettivo per la sua Roma: "All'inizio è una competizione non viene troppo considerata, poi andando avanti diventa importante e nella fase finale infatti si trovano sempre le squadre migliori".

Il ricordo del ko incassato contro i granata in campionato

Poi un focus sul Torino a cui i giallorossi, cinque giorno dopo la sfida di Coppa Italia, faranno visita nel match di Serie A con l'obiettivo di riscattare il ko dell'andata: "Il Torino conferma di essere sempre una squadra sempre molto solida e pericolosa - ha detto Gasperini parlando dei granata -, magari non trova la continuità per inserirsi in zone più alte della classifica ma è un'avversaria sempre ostica da affrontare. Con loro abbiamo incassato il primo ko in campionato, anche se ricordo che quel giorno faceva un caldo incredibile. Niente a che vedere con le temperature che troveremo stavolta". In forte dubbio, intanto, la presenza di Evan Ferguson, alle prese con un'infiammazione del nervo sciatico a seguito di una botta presa nella gara contro il Sassuolo. Dopo l'allenamento si valuteranno le condizioni.

 

 

 

