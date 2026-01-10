Infortunio Ferguson: costretto a uscire nel primo tempo di Roma-Sassuolo. Cosa è successo e come sta 

Dura poco più di trentacinque minuti la sfida di Evan Ferguson contro il Sassuolo . L'attaccante irlandese è stato costretto al cambio nel corso del primo tempo della sfida dell'Olimpico dopo aver subito nel giro di venti minuti due colpi nella parte bassa della schiena. Immediata la decisione di Gasperini, che ha inserito al suo posto El Shaarawy .

Ferguson costretto al cambio dopo Roma-Sassuolo: le sue condizioni

Un primo colpo subito al quarto d'ora, un secondo venti minuti dopo. Al secondo è necessario l'intervento dei medici in campo. Gasperini, che non ha gradito la prestazione del calciatore fino a quel momento, ha optato per l'inserimento del numero 92, spostando Dybala nel ruolo di centravanti. Ferguson al momento del cambio si è diretto immediatamente negli spogliatoi.