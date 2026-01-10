Corriere dello Sport.it
sabato 10 gennaio 2026
Infortunio Ferguson: costretto a uscire nel primo tempo di Roma-Sassuolo. Cosa è successo e come sta 

Dura poco più di trentacinque minuti la sfida dell'attacante all'Olimpico. Al suo posto Gasperini ha inserito El Shaarawy
1 min
TagsSerie ARomaSassuolo
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Dura poco più di trentacinque minuti la sfida di Evan Ferguson contro il Sassuolo. L'attaccante irlandese è stato costretto al cambio nel corso del primo tempo della sfida dell'Olimpico dopo aver subito nel giro di venti minuti due colpi nella parte bassa della schiena. Immediata la decisione di Gasperini, che ha inserito al suo posto El Shaarawy

Ferguson costretto al cambio dopo Roma-Sassuolo: le sue condizioni

Un primo colpo subito al quarto d'ora, un secondo venti minuti dopo. Al secondo è necessario l'intervento dei medici in campo. Gasperini, che non ha gradito la prestazione del calciatore fino a quel momento, ha optato per l'inserimento del numero 92, spostando Dybala nel ruolo di centravanti. Ferguson al momento del cambio si è diretto immediatamente negli spogliatoi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

