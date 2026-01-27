Corriere dello Sport.it
martedì 27 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Dove vedere Fiorentina-Como di Coppa Italia in tv? Dazn o Mediaset, orario

Tutto quello che c'è da sapere sull'ottavo di finale: le probabili formazioni di Vanoli e Fabregas
TagsFiorentinaComocoppa italia
​Torna la Coppa Italia con l'ultimo degli ottavi di finale rimasto da disputare. Al Franchi la Fiorentina, che in campionato ha perso contro il Cagliari, ospita il Como di Fabregas, in un grande stato di forma dopo i sei gol segnati sabato al Torino. In palio la sfida al Napoli ai quarti.

Fiorentina-Como, l'orario

Fiorentina-Como si disputerà oggi, martedì 27 gennaio, alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Fiorentina-Como in diretta tv

Fiorentina-Como sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Mediaset, sul canale Italia Uno.

Fiorentina-Como, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su Mediaset Infinity. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login. Potrete seguire la webcronaca testuale di Fiorentina-Como in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Vanoli e Fabregas

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Fagioli; Fortini, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Fabbian. Allenatore: Vanoli 
A disposizione: Christensen, Kouadio, Kospo, Gosens, Harrison, Nicolussi Caviglia, Brescianini, Solomon, Fazzini, Braschi, Piccoli, Lezzerini. 
Indisponibili: Kean, Lamptey, Parisi, Sabiri. Squalificati: -. Diffidati: - . 

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Alberto Moreno; Perrone, Caqueret; Rodriguez, Paz, Kuhn; Douvikas. Allenatore: Fabregas 
A disposizione: Cavlina, Vigorito, Kempf, Da Cunha, Tornqvist, Valle, Jack, Sergi Roberto, Addai, Le Borgne, Baturina, Cerri, Vojvoda, Van der Brempt.
Indisponibili: Goldaniga, Morata, Diao. Squalificati: -. Diffidati: -

