Dove vedere Fiorentina-Como di Coppa Italia in tv? Dazn o Mediaset, orario

Dove vedere Fiorentina-Como in diretta tv

Fiorentina-Como sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Mediaset, sul canale Italia Uno.

Fiorentina-Como, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su Mediaset Infinity. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login. Potrete seguire la webcronaca testuale di Fiorentina-Como in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.