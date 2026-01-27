Dove vedere Fiorentina-Como di Coppa Italia in tv? Dazn o Mediaset, orario
Fiorentina-Como, l'orario
Fiorentina-Como si disputerà oggi, martedì 27 gennaio, alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma.
Dove vedere Fiorentina-Como in diretta tv
Fiorentina-Como sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Mediaset, sul canale Italia Uno.
Fiorentina-Como, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming solo su Mediaset Infinity. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login. Potrete seguire la webcronaca testuale di Fiorentina-Como in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Vanoli e Fabregas
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Fagioli; Fortini, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Fabbian. Allenatore: Vanoli
A disposizione: Christensen, Kouadio, Kospo, Gosens, Harrison, Nicolussi Caviglia, Brescianini, Solomon, Fazzini, Braschi, Piccoli, Lezzerini.
Indisponibili: Kean, Lamptey, Parisi, Sabiri. Squalificati: -. Diffidati: - .
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Alberto Moreno; Perrone, Caqueret; Rodriguez, Paz, Kuhn; Douvikas. Allenatore: Fabregas
A disposizione: Cavlina, Vigorito, Kempf, Da Cunha, Tornqvist, Valle, Jack, Sergi Roberto, Addai, Le Borgne, Baturina, Cerri, Vojvoda, Van der Brempt.
Indisponibili: Goldaniga, Morata, Diao. Squalificati: -. Diffidati: -
Fiorentina-Como, l'orario
Fiorentina-Como si disputerà oggi, martedì 27 gennaio, alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma.
Dove vedere Fiorentina-Como in diretta tv
Fiorentina-Como sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Mediaset, sul canale Italia Uno.
Fiorentina-Como, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming solo su Mediaset Infinity. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login. Potrete seguire la webcronaca testuale di Fiorentina-Como in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.