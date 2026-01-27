Fiorentina e Como in campo al Franchi per la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In palio c'è l'accesso ai quarti di finale: la vincitrice affronterà il Napoli. I viola sono reduci dalla sconfitta casalinga in campionato contro il Cagliari (2-1), i biancoblù dal travolgente 6-0 al Sinigaglia contro il Torino. Gli uomini di Vanoli entrano in scena, il Como si è guadagnato la possibilità di accedere ai quarti eliminando il Südtirol (3-1) e il Sassuolo (3-0). Aggiornamenti in tempo reale: segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it .

21:08

7' - Piccoli firma il vantaggio, Fiorentina-Como 1-0

La Fiorentina passa subito avanti: Fortini recupera palla a centrocampo e va subito in verticale verso Fabbian che mette una bella palla rasoterra. Ci arriva Piccoli che da centravanti vero attacca il primo palo, evita la marcatura di Ramon e di prima la mette dentro.

21:06

5' - Butez salva su Balbo

Lancio lungo della Fiorentina verso Piccoli e Balbo: dopo un rimpallo il pallone sbuca sui piedi del ragazzo della Primavera viola che calcia al volo, respinge bene Butez. Sulla ribattuta c'è ancora Balbo, ma il secondo tiro è debole.

21:04

3' - Como in avanti

Solita manovra avvolgente del Como che lancia Jesus Rodriguez sulla sinistra: lo spagnolo arriva sul fondo e mette il pallone a rimorchio, ma Comuzzo spazza.

21:01

1' - Inizia Fiorentina-Como

Inizia l'ultimo ottavo di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Como: primo possesso palla per la squadra di Vanoli.

20:55

Ludi: "Nico Paz fuoriclasse, dipendiamo dal volere del Real Madrid"

il ds del Como Ludi prima della partita: "Non abbiamo scaramanzia. Noi abbiamo un obiettivo chiaro dall'inizio del percorso, ovvero migliorare tutti i giorni, sotto tutti gli aspetti. L'anno scorso ci ha portato al decimo posto, quest'anno abbiamo più potenziale e vedremo alla fine dove arriveremo. La classifica finale dovrà essere il risultato del percorso di crescita, se saremo in Europa festeggeremo altrimenti ci riproveremo l'anno prossimo. Nico Paz? Ci lavoriamo e ce lo godiamo. Siamo in luna di miele con questo fuoriclasse, un bambino straordinario. Abbiamo un progetto a medio termine con lui, anche se dipendiamo dal volere del Real Madrid. Noi speriamo di contarci ancora per molto".

20:50

Vanoli: "Dobbiamo dimostrare sul campo quanto la famiglia Commisso ha già dimostrato"

Paolo Vanoli a Mediaset: "Ieri abbiamo partecipato all'ultimo saluto del nostro presidente. Sia Joseph che Catherine hanno fatto un discorso commovente e fa capire quanto vogliono bene a Firenze e alla Fiorentina. Adesso dobbiamo essere noi a fargli vedere che anche noi ci teniamo e vogliamo dimostrare in tutte le partite ciò che loro ci hanno sempre dimostrato. Balbo? Quando faccio giocare i giovani è perché lavorano forte e bene. Abbiamo qualche defezione con Parisi in fase di recupero e Gosens che viene da un periodo di carico importante. Sono contento e curioso di vederlo, nel settore giovanile c'è qualche ragazzo interessante come lui che si allena sempre al massimo. Kean sta portando avanti il recupero alla caviglia, lo stiamo valutando giorno dopo giorno e piano piano si sta avvicinando al rientro".

20:45

Harrison: "Contento di essere alla Fiorentina, spero di dare gioia ai tifosi"

Harrison a Mediaset: "Fantastico essere qui, i ragazzi mi hanno accolto bene. Anche la città e il centro sportivo è bellissimo. Spero di poter dare il mio contributo alla squadra da qui a fine stagione. Sono qui da poco ed è difficile dire le differenze tra Serie A e Premier. Ma l'atmosfera è fantastica, spero di regalare qualche gioia ai tifosi".

20:40

Diego Carlos avverte Ancelotti: "Voglio tornare a giocare con il Brasile"

Diego Carlos ha parlato prima della partita: "Abbiamo un obiettivo chiaro, sappiamo cosa ci chiede l'allenatore. Stiamo lavorando e migliorando, spero che potremo continuare così perché vogliamo raggiungere bei risultati. Nazionale? Obiettivo grande, spero di avere di nuovo l'opportunità per dimostrare quanto valgo. L'ultima volta che sono stato convocato mi sono infortunato".

20:30

Coppa Italia, la vincente di stasera affronta il Napoli

Chi vincerà la sfida tra Fiorentina e Como al Franchi, accederà ai quarti di finale di Coppa Italia: il Napoli affronterà la vincente della partita di stasera.

20:20

Fiorentina-Como, il precedente in campionato

Seconda sfida tra Fiorentina e Como in questa stagione: anche nella gara di andata si è giocato al Franchi. Mandragora l'aveva sbloccata dopo pochi minuti, Kempf aveva pareggiato nella ripresa con Addai che con una ripartenza in solitaria nel finale ha portato i tre punti a Fabregas.

20:05

Como, la formazione titolare

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Diego Carlos, Alberto Moreno; Sergi Roberto, Da Cunha; Kuhn, Caqueret, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas

20:03

La formazione ufficiale della Fiorentina

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Fortini, Ranieri, Comuzzo, Balbo; Brescianini, Ndour, Fabbian; Harrison, Piccoli, Fazzini. Allenatore: Paolo Vanoli.

19:56

Il figlio di Rocco Commisso è il nuovo presidente della Fiorentina

Il figlio di Rocco Commisso è il nuovo presidente della Fiorentina: da oggi è ufficiale. Si chiama Giuseppe e prende ufficialmente le redini del club dopo la scomparsa del papà: "Porterò avanti l'eredità di mio padre e la visione che ha costruito per la Viola". LEGGI TUTTO

19:51

Alle 21 il calcio d'inizio di Fiorentina-Como

Cresce l'attesa per il calcio d'inizio di Fiorentina-Como in programma a partire dalle 21.