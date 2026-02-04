Palladino prima di Atalanta-Juve di Coppa Italia: "Spalletti ha costruito tanto. Su Raspadori e Lookman vi dico che..."

"Una partita affascinante, contro una squadra forte e in salute, che gioca bene a calcio; contro un bravissimo allenatore. Deve essere una partita importante, ci teniamo ad andare avanti, l'obiettivo è giocarsela, essere competitivi e provare a passare il turno". Così, a SportMediaset, Raffaele Palladino alla vigilia di Atalanta-Juve , gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia . Palladino ha poi aggiunto: "Non sarà facile, ma ci proveremo con tutte le nostre forze. Ho una rosa ampia e competitiva, ho l'imbarazzo della scelta, domani andranno in campo i migliori per questa partita. Mi aspetto un grande spirito, una grande intensità. Raspadori ? Non ha giocato a Como , perché è stata una partita particolare in cui siamo rimasti in dieci. Vediamo domani. La Juventus ha costruito una grande squadra, con giovani forti che stanno crescendo. Con l'arrivo di Spalletti ha raggiunto una consapevolezza importante. I meriti vanno dati a Spalletti , ha fatto un grandissimo lavoro".

Palladino su Lookman all'Atletico Madrid: "Voleva andare, la società lo ha accontentato"

Palladino si è poi soffermato sulla cessione di Lookman all'Atletico Madrid: "Ha avuto questa richiesta, il ragazzo volevo andare e la società lo ha accontentato. Ho avuto modo di salutarlo, ma eravamo alle prese con la partita importante di Como. Gli facciamo un grande in bocca al lupo per il suo futuro. Sono felice della rosa che ho, sono soddisfatto, era quello che volevo. Ho una rosa forte e ampia, ventuno calciatori di movimenti e tre portieri, c'è bisogno di tutti. La cosa importante è lo spirito e la continuità di crescita che stiamo avendo".

Palladino sull'espulsione di Ahanor a Como: "Non ci saranno multe"

Palladino ha infine parlato dell'espulsione di Ahanor a Como: "Non ci saranno multe, sa della leggerezza che ha fatto, a me è piaciuto come ha reagito la squadra, ha giocato anche per lui. Abbiamo cercato di vincerla anche in dieci uomini. Il ragazzo ha già capito, mettiamo questo episodio alle spalle".