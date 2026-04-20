Dove vedere Inter-Como di Coppa Italia in tv? Mediaset o Dazn, orario
Inter-Como, atto IV in stagione. A poche settimane dal 4-3 a favore dei nerazzurri ottenuto al "Sinigaglia" in campionato, Chivu e Fabregas tornano ad affrontarsi per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si riparte dallo 0-0 maturato a inizio marzo. In palio c'è la finale della competizione con la vincente della partita tra l'Atalanta e la Lazio.
Inter-Como, l'orario
Inter-Como andrà in scena domani, martedì 21 aprile, alle ore 21 allo stadio "Meazza" di Milano San Siro. Il direttore di gara sarà Sozza della sezione di Seregno.
Coppa Italia, dove vedere Inter-Como in diretta tv
Inter-Como, la prima delle due semifinali d'andata di questa edizione della Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5, ma anche al canale 105 di Sky.
Inter-Como, dove vedere in streaming la semifinale di Coppa Italia
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Le probabili formazioni di Chivu e Fabregas
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu.
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.
Inter-Como, atto IV in stagione. A poche settimane dal 4-3 a favore dei nerazzurri ottenuto al "Sinigaglia" in campionato, Chivu e Fabregas tornano ad affrontarsi per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si riparte dallo 0-0 maturato a inizio marzo. In palio c'è la finale della competizione con la vincente della partita tra l'Atalanta e la Lazio.
Inter-Como, l'orario
Inter-Como andrà in scena domani, martedì 21 aprile, alle ore 21 allo stadio "Meazza" di Milano San Siro. Il direttore di gara sarà Sozza della sezione di Seregno.
Coppa Italia, dove vedere Inter-Como in diretta tv
Inter-Como, la prima delle due semifinali d'andata di questa edizione della Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5, ma anche al canale 105 di Sky.