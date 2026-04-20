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Dove vedere Inter-Como di Coppa Italia in tv? Mediaset o Dazn, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla semifinale di ritorno in programma a San Siro: le possibili scelte di Chivu e Fabregas
TagsInterComocoppa italia

Inter-Como, atto IV in stagione. A poche settimane dal 4-3 a favore dei nerazzurri ottenuto al "Sinigaglia" in campionato, Chivu e Fabregas tornano ad affrontarsi per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si riparte dallo 0-0 maturato a inizio marzo. In palio c'è la finale della competizione con la vincente della partita tra l'Atalanta e la Lazio.

Inter-Como, l'orario

Inter-Como andrà in scena domani, martedì 21 aprile, alle ore 21 allo stadio "Meazza" di Milano San Siro. Il direttore di gara sarà Sozza della sezione di Seregno.

 

 

Coppa Italia, dove vedere Inter-Como in diretta tv

Inter-Como, la prima delle due semifinali d'andata di questa edizione della Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5, ma anche al canale 105 di Sky.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia

Inter-Como, dove vedere in streaming la semifinale di Coppa Italia

Servizio streaming attivo solo sull'app Mediaset Infinity e sul portale mediasetinfinity.mediaset.it. L'applicazione di riferimento è accessibile tramite pc e scaricabile su smartphone e tablet, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale della semifinale di Coppa Italia in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Chivu e Fabregas

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia

Inter-Como, atto IV in stagione. A poche settimane dal 4-3 a favore dei nerazzurri ottenuto al "Sinigaglia" in campionato, Chivu e Fabregas tornano ad affrontarsi per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si riparte dallo 0-0 maturato a inizio marzo. In palio c'è la finale della competizione con la vincente della partita tra l'Atalanta e la Lazio.

Inter-Como, l'orario

Inter-Como andrà in scena domani, martedì 21 aprile, alle ore 21 allo stadio "Meazza" di Milano San Siro. Il direttore di gara sarà Sozza della sezione di Seregno.

 

 

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Inter-Como, la prima delle due semifinali d'andata di questa edizione della Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5, ma anche al canale 105 di Sky.

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