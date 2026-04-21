Sarri diretta prima di Atalanta-Lazio di Coppa Italia: segui la conferenza stampa di oggi LIVE
Giornata di vigilia per la Lazio di Maurizio Sarri, domani impegnata alla "New Balance Arena" di Bergamo contro l'Atalanta di Raffaele Palladino. In palio il pass per l'ambita finale della Coppa Italia 2025/26. Canonica conferenza stampa per il tecnico biancoceleste, chiamato a presentare il secondo round del doppio confronto con la Dea: segui la diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
12:35
Atalanta-Lazio, 12 i precedenti in Coppa Italia
Sono 12 i precedenti tra Atalanta e Lazio in Coppa Italia: il risultato più frequente è il pareggio, arrivato cinque volte, tra cui il 2-2 nel match d'andata all'Olimpico. Completano il quadro le quattro vittorie dei biancocelesti e le tre della Dea. imbattuta in casa contro la Lazio in questa competizione.
12:25
La Curva Nord a Bergamo non ci sarà
Il tifo organizzato della Lazio non ci sarà a Bergamo in occasione di Atalanta-Lazio. A Formello, però, sono attesi almeno mille tifosi biancocelesti per sostenere la squadra di Maurizio Sarri. LEGGI QUI
12:12
Lazio, ballottaggio Noslin-Maldini in attacco
In avanti, Sarri deve sciogliere più di qualche dubbio: oltre al ballottaggio Isaksen-Cancellieri, l'allenatore della Lazio dovrà decidere chi schierare dal 1' fra Maldini e Noslin. LA SITUAZIONE
12:01
Atalanta-Lazio, a breve la conferenza stampa di Sarri
Cresce l'attesa in vista della sfida tra Atalanta e Lazio, il cui calcio d'inizio è previsto per domani alle ore 21 alla "New Balance Arena" di Bergamo. A breve la conferenza stampa pregara di Maurizio Sarri, in programma alle 13 a Formello.
Formello