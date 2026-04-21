Sarri diretta prima di Atalanta-Lazio di Coppa Italia: segui la conferenza stampa di oggi LIVE

12:35

Atalanta-Lazio, 12 i precedenti in Coppa Italia

Sono 12 i precedenti tra Atalanta e Lazio in Coppa Italia: il risultato più frequente è il pareggio, arrivato cinque volte, tra cui il 2-2 nel match d'andata all'Olimpico. Completano il quadro le quattro vittorie dei biancocelesti e le tre della Dea. imbattuta in casa contro la Lazio in questa competizione.

12:25

La Curva Nord a Bergamo non ci sarà

Il tifo organizzato della Lazio non ci sarà a Bergamo in occasione di Atalanta-Lazio. A Formello, però, sono attesi almeno mille tifosi biancocelesti per sostenere la squadra di Maurizio Sarri. LEGGI QUI

12:12

Lazio, ballottaggio Noslin-Maldini in attacco

In avanti, Sarri deve sciogliere più di qualche dubbio: oltre al ballottaggio Isaksen-Cancellieri, l'allenatore della Lazio dovrà decidere chi schierare dal 1' fra Maldini e Noslin. LA SITUAZIONE

12:01

Atalanta-Lazio, a breve la conferenza stampa di Sarri

Cresce l'attesa in vista della sfida tra Atalanta e Lazio, il cui calcio d'inizio è previsto per domani alle ore 21 alla "New Balance Arena" di Bergamo. A breve la conferenza stampa pregara di Maurizio Sarri, in programma alle 13 a Formello.

Formello