Atalanta-Lazio diretta Coppa Italia: segui il ritorno della semifinale live

20:04

Sarri: sorpresa Cataldi

Sarri conferma in larga parte la formazione scesa in campo al Maradona contro il Napoli: le novità sono due, prevedibile quella in difesa, con Marusic che torna titolare, ma che probabilmente si alternerà con Lazzari, meno scontata quella a centrocampo, con Patric preferito inizialmente a Cataldi, probabilmente per la rapidità nel palleggio, come accennato dal tecnico biancoceleste.

20:01

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares, Basic, Patric, Taylor, Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All.: Sarri.

19:52

Il momento della Lazio

Al di là dello strabiliante successo del Maradona sul Napoli, è un ottimo momento per la Lazio di Sarri, che da dicembre in poi in trasferta ha perso solamente in due occasioni, portando invece a casa cinque vittorie e quattro pareggi.

19:45

Il momento dell'Atalanta

Non è un gran momento per l'Atalanta, che nelle ultime dieci partite ha totalizzato due vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. Ma che proprio in Coppa Italia ha già travolto la Juventus.

19:37

Atalanta-Lazio, si riparte dal pari dell'Olimpico

Atalanta-Lazio è come una finale. Dopo il pari dell'andata, ci si gioca tutto in 120' più eventuali rigori. Ecco come andò all'Olimpico: LEGGI QUI

19:30

Coppa Italia, dove vedere Atalanta-Lazio

Come nel caso della prima semifinale Inter-Como, anche Atalanta-Lazio sarà visibile in chiaro: ecco come seguirla.

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