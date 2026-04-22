Atalanta-Lazio diretta Coppa Italia: segui il ritorno della semifinale live
La Coppa Italia 2025/2026 designa questa sera la sua seconda finalista, che il prossimo 13 maggio, allo Stadio Olimpico di Roma, se la vedrà con l'Inter, già qualificata dopo il rocambolesco successo sul Como. Alla New Balance Arena è come una finale per Atalanta e Lazio, sia per il risultato dell'andata, un 2-2 che lascia tutto aperto, sia per il peso specifico dell'opportunità di andarsi a giocare un trofeo e una qualificazione europea in capo ad una stagione complicata per entrambe i club. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport Stadio
20:04
Sarri: sorpresa Cataldi
Sarri conferma in larga parte la formazione scesa in campo al Maradona contro il Napoli: le novità sono due, prevedibile quella in difesa, con Marusic che torna titolare, ma che probabilmente si alternerà con Lazzari, meno scontata quella a centrocampo, con Patric preferito inizialmente a Cataldi, probabilmente per la rapidità nel palleggio, come accennato dal tecnico biancoceleste.
20:01
La formazione ufficiale della Lazio
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares, Basic, Patric, Taylor, Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All.: Sarri.
19:52
Il momento della Lazio
Al di là dello strabiliante successo del Maradona sul Napoli, è un ottimo momento per la Lazio di Sarri, che da dicembre in poi in trasferta ha perso solamente in due occasioni, portando invece a casa cinque vittorie e quattro pareggi.
19:45
Il momento dell'Atalanta
Non è un gran momento per l'Atalanta, che nelle ultime dieci partite ha totalizzato due vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. Ma che proprio in Coppa Italia ha già travolto la Juventus.
19:37
Atalanta-Lazio, si riparte dal pari dell'Olimpico
Atalanta-Lazio è come una finale. Dopo il pari dell'andata, ci si gioca tutto in 120' più eventuali rigori. Ecco come andò all'Olimpico: LEGGI QUI
19:30
Coppa Italia, dove vedere Atalanta-Lazio
Come nel caso della prima semifinale Inter-Como, anche Atalanta-Lazio sarà visibile in chiaro: ecco come seguirla.