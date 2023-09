Gli schermidori Gigi Samele e Olga Kharlan: Italia-Ucraina sfida d'amore

Lo sport unisce, come l'amore. Ma lo sport ogni tanto divide anche. Sono rivali per una sera gli schermidori Luigi Samele e Olga Kharlan. Lui italiano, lei ucraina, da anni sono felici e innamorati. Ma stasera, così come Italia e Ucraina, si sfidano anche loro. E lo dimostra una foto pubblicata sui social in cui il campione azzurro ha scritto: "Per 90' non ti conosco nemmeno". Gigi Samele, sciabolatore, è campione Mondiale, Europeo e argento e bronzo olimpico. Olga Kharlan, sciabolatrice ucraina che ai Mondiali si era rifiutata di stringere la mano alla collega russa Smirnova, è campionessa Olimpica, Mondiale ed Europea.