Diretta Ucraina-Italia ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Vittoria contro la Macedonia del Nord alle spalle, ora l'Italia di Luciano Spalletti è chiamata a chiudere l'opera in una gara fondamentale contro l' Ucraina di Rebrov che al momento ha gli stessi punti degli azzurri nel girone (13). L'Italia avrà però dalla sua due risultati utili, vittoria o pareggio , per qualificarsi direttamente ai prossimi Europei del 2024.

Ucraina-Italia, dove vederla in tv

La sfida tra Ucraina e Italia, in programma lunedì 20 novembre alle 20.45 a Leverkusen, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1.

Ucraina-Italia, dove vederla in streaming

La sfida, valida per le qualificazioni al prossimo Europeo, tra le nazionali di Spalletti e Rebrov sarà trasmessa non solo in diretta televisiva ma anche in streaming e sarà visibile tramite l'app Raiplay.

Ucraina-Italia, probabili formazioni

Mister Spalletti ha annunciato in conferenza stampa alcuni cambi rispetto alla formazione scesa in campo contro la Macedonia del Nord. Di sicuro il ct potrà contare sul ritorno di Di Lorenzo, squalificato nell'ultima gara. Queste le probabili scelte dei tecnici di Ucraina e Italia:

Ucraina (4-2-3-1): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Krivstov, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Sudakov, Tsygankov; Dovbyk. Ct: Rebrov.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Cristante, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa. Ct: Spalletti