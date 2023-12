Euro 2024, il calendario completo della competizione: tutte le date

Euro 2024, il calendario della fase a gironi

Venerdì 14 giugno

Germania vs Scozia (Monaco di Baviera, ore 21:00)

Sabato 15 giugno

Spagna vs Croazia

Italia vs Albania

Ungheria vs Svizzera

Domenica 16 giugno

Polonia-Galles/Finlandia-Estonia vs Olanda

Serbia vs Inghilterra

Slovenia vs Danimarca

Lunedì 17 giugno

Austria vs Francia

Belgio vs Slovacchia

Romania vs Israele-Bosnia/Ucraina-Islanda

Martedì 18 giugno

Portogallo vs Repubblica Ceca

Turchia vs Georgia-Grecia/Kazakistan-Lussemburgo

Mercoledì 19 giugno

Croazia vs Albania

Scozia vs Svizzera

Germania vs Ungheria

Giovedì 20 giugno

Spagna vs Italia

Danimarca vs Inghilterra

Slovenia vs Serbia

Venerdì 21 giugno

Polonia-Galles/Finlandia-Estonia vs Austria

Olanda vs Francia

Slovacchia vs Israele-Bosnia/Ucraina-Islanda

Sabato 22 giugno

Georgia-Grecia/Kazakistan-Lussemburgo vs Repubblica Ceca

Turchia vs Portogallo

Belgio vs Romania

Domenica 23 giugno

Svizzera vs Germania

Scozia vs Ungheria

Lunedì 24 giugno

Croazia vs Italia

Albania vs Spagna

Martedì 25 giugno

Olanda vs Austria

Francia vs Polonia-Galles/Finlandia-Estonia

Inghilterra vs Slovenia

Danimarca vs Serbia

Mercoledì 26 giugno

Repubblica Ceca vs Turchia

Georgia-Grecia/Kazakistan-Lussemburgo vs Portogallo

Slovacchia vs Romania

Israele-Bosnia/Ucraina-Islanda vs Belgio

Euro 2024, il calendario della fase ad eliminazione diretta

OTTAVI DI FINALE

Sabato 29 giugno – 2A vs 2B

Sabato 29 giugno – 1A vs 2C

Domenica 30 giugno – 1C vs 3D/E/F

Domenica 30 giugno – 1B vs 3A/D/E/F

Lunedì 1° luglio – 2D vs 2E

Lunedì 1° luglio – 1F vs 3A/B/C

Martedì 2 luglio – 1D vs 2F

Martedì 2 luglio – 1E vs 3A/B/C/D

QUARTI DI FINALE

Venerdì 5 luglio – W41 vs W42

Venerdì 5 luglio – W39 vs W37

Sabato 6 luglio – W43 vs W44

Sabato 6 luglio – W40 vs W38

SEMIFINALI

Martedì 9 luglio – W45 vs W46 (Monaco di Baviera, ore 21:00)

Mercoledì 10 luglio – W47 vs W48 (Dortmund, ore 21:00)

FINALE

Domenica 14 luglio – W49 vs W50 (Berlino, ore 21:00)