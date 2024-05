Convocati Francia Euro 2024: 6 "italiani", un grande ritorno e un debutto

L'Italia aspetta con ansia i suoi, e di sicuro non ci sarà Zaniolo, intanto però ecco i convocati della Francia per l'Europeo che si giocherà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Il ct Deschamps ha diramato la lista dei 25 (da regolamento potrebbe portarne 26) nella quale risultano ben sei "italiani": Maignan, Theo Hernandez e Giroud del Milan, Pavard e Thuram dell'Inter, Rabiot della Juventus. Spiccano anche il grande ritorno, a sorpresa, di N'Golo Kanté, ex Leicester e Chelsea che attualmente milita nel campionato saudita, e la prima chiamata per Barcola, il giovane talento del Psg.