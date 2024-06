Spagna, il video dei convocati emoziona tutti: Alice Campello si commuove

Emozionante, intenso, da brividi il video della Spagna per i convocati ufficiali del ct de la Fuente in vista di Euro 2024. I parenti stretti dei calciatori con un video comunicano ai giocatori la convocazione. Ci sono tutti: i genitori, le mogli, le fidanzate, i figli. Ognuno pronuncia il nome del giocatore convocato che appartiene alla sua famiglia.

I convocati della Spagna e la reazione di lady Morata

La voce fuori campo, poi, è quella di un altro sportivo che ha fatto la storia della Spagna, ma in un altro sport: Rafa Nadal. Nel video si vede anche Alice Campello coi figli che si commuove. Urla il nome di Morata, l'ex attaccante della Juventus, e si emoziona mentre i piccoli l'abbracciano. Lady Morata si mostra sorridente e non nasconde la sua gioia. Un video pubblicato sui social diventato virale e apprezzatissimo da tutti, non solo dagli spagnoli.