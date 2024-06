Germania-Scozia diretta: segui la cerimonia d'apertura di Euro 2024 LIVE

L'attesa è finita. Inizia ufficialmente Euro 2024 , con i padroni di casa della Germania pronti ad ospitare la Scozia all'Allianz Arena di Monaco , casa del Bayern di Vincent Kompany. Come di consueto, prima della partita inaugurale, ci sarà spazio per la cerimonia d'apertura organizzata dalla UEFA e dalla Federcalcio tedesca. Calcio d'inizio previsto per le ore 21: segui la diretta , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

Entusiasmo per l'ingresso in campo della Germania. L'Allianz Arena di Monaco e una bolgia.

19:45

Germania-Scozia, presente anche Sir Alex Ferguson

In occasione della partita inaugurale di Euro 2024, la Scozia potrà contare anche su un tifoso speciale: presente a Monaco Sir Alex Ferguson, icona del Manchester United ed ex ct della nazionale scozzese, già fotografato in compagnia di alcuni tifosi.

19:36

Germania e Scozia sono arrivate all'Allianz Arena

Germania e Scozia hanno lasciato i rispettivi ritiri e hanno fatto capolino all'Allianz Arena di Monaco. A breve il primo sopralluogo sul terreno di gioco.

19:30

Germania-Scozia, tra gioia e tensione

La festa degli scozzesi e la tensione della Germania, con circa 100.000 britannici in trasferta a Monaco: rivivi l'avvicinamento alla gara inaugurale.

19:20

Omaggio a Beckenbauer prima di Germania-Scozia

Nel corso della cerimonia d'apertura di Euro 2024, che precederà il fischio d'inizio di Germania-Scozia, la UEFA e la Federcalcio tedesca renderanno omaggio a Franz Beckenbauer, morto lo scorso 7 gennaio. Accompagnata da un video emozionale, la vedova dell'icona del Bayern Monaco e della nazionale teutonica, Heidi Beckenbauer, porterà in campo il trofeo che sarà assegnato alla squadra vincitrice di questo Europeo.

19:10

Euro 2024, allarme bomba a Berlino

Presso la Home Adidas Football di Berlino, dove tanti tifosi ed appassionati si riuniranno stasera per assistere a Germania-Scozia, è stato trovato un pacco sospetto: dal contenitore che ha costretto ad intervenire polizia ed artificieri, facendo evacuare immediatamente la zona, è venuto fuori un messaggio considerato altrettanto sospetto, che suonava come una minaccia o un avvertimento. Lo riporta l'inviato di Sky Sport Pietro Nicolodi, anch'egli costretto ad annullare un collegamento dalla capitale tedesca per via dell'evacuazione. La situazione, fortunatamente, è sotto controllo e l'allarme sembra essere definitivamente rientrato. A breve saranno riaperti gli ingressi della struttura.

19:00

Germania-Scozia, attesa per la cerimonia d'apertura di Euro 2024

Cresce l'attesa per la cerimonia d'apertura di Euro 2024. Poi, toccherà a Germania e Scozia dare il via a questo Europeo. Nagelsmann sfida Clarke all'Allianz Arena di Monaco.

