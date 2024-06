La festa degli scozzesi, la tensione della Germania

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Benvenuti a Glasgow, amici. Ah no, siamo a Monaco ma non fa differenza. Perché non sembra. Dalle prime ore di giovedì, giorno della vigilia, la Baviera è stata invasa da 100.000 tifosi scozzesi (ma potrebbero essere di più) al seguito dalla cosiddetta Tartan Army, la nazionale di Steve Clarke, mai così ambiziosa e amata per le imprese calcistiche. In 150 hanno noleggiato un volo privato da Inverness, nel nord del Paese, alla modica cifra di 100.000 euro. I privilegiati sono arrivati con il biglietto per l'Allianz, dall'Uefa ribattezzata Munich Arena per ragioni di sponsor, gli altri si sono radunati nella fan zone allestita all'Olympiapark, dove sorge il vecchio stadio di Monaco. L'importante è esserci e divertirsi tutti insieme, come gli scozzesi hanno fatto fino a notte fonda a Marienplatz e dintorni.