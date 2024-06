Olanda-Francia diretta Euro 2024: segui la partita di oggi LIVE

Dopo aver superato di misura l'Austria all'esordio, la Francia di Deschamps sfida l' Olanda di Koeman nella seconda giornata del girone D di Euro 2024 . Calcio d'inizio previsto per le ore 21 alla Red Bull Arena di Lipsia: segui la partita in diretta , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

20:43

Concluso il riscaldamento

Olanda e Francia hanno fatto il proprio rientro negli spogliatoi dopo il riscaldamento. A breve faranno il proprio ritorno in campo per l'esecuzione degli inni nazionali e il calcio d'inizio della sfida valida per la seconda giornata del gruppo D di Euro 2024.

20:36

Mbappé si riscalda con la sua maschera monocromatica

Mbappé fa torello con i compagni di squadra che partiranno dalla panchina. Mascherina monocromatica dopo quella con il tricolore francese sfoggiata in allenamento. Nessuna deroga al regolamento UEFA.

20:28

Olanda-Francia, tutte le curiosità

Questo sarà il quarto incontro tra Olanda e Francia agli Europei. I transalpini si sono imposti ai rigori nei quarti di finale del 1996, mentre gli olandesi hanno vinto entrambe le gare nella fase a gironi (3-2 nel 2000, 4-1 nel 2008). LEGGI TUTTE LE CURIOSITÀ

20:23

La marea Oranje a Lipsia

Euro 2024, la marea Oranje festeggia a Lipsia prima di Olanda-Francia. VEDI IL VIDEO

20:18

Si riscalda anche l'Olanda

Di corsa sul prato della Red Bulla Arena di Lipsia anche l'Olanda.

20:15

Euro 2024, le classifiche

Francia e Olanda sono attualmente appaiate a quota 3 punti con l'Austria in testa alla classifica del girone D di Euro 2024. VEDI TUTTE LE CLASSIFICHE

20:12

La Francia entra in campo per il riscaldamento

La Francia entra in campo per il riscaldamento. Bordate di fischi da parte dei tifosi olandesi: il solito muro arancione.

20:09

Mbappé in panchina

Mbappé partirà, dunque, dalla panchina: ecco come giocherà Deschamps. LEGGI TUTTO

20:05

Euro 2024, risultati e calendario

Con Olanda-Francia si chiude il quadro delle gare del venerdì di Euro 2024. RISULTATI E CALENDARIO

20:00

La formazione ufficiale dell'Olanda

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten, Frimpong; Simons, Depay, Gakpo. CT: Koeman.

19:59

La formazione ufficiale della Francia: Mbappé in panchina

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernández; Tchouameni, Kanté, Rabiot; Dembélé, Thuram, Griezmann. CT: Deschamps.

19:55

Mbappé in campo con la maschera: la Foto

Kylian Mbappé, che ha riportato la frattura composta del setto nasale, potrà scendere in campo con una maschera speciale. Il fuoriclasse francese ha saltato la partitella al termine della rifinitura di ieri, per non correre alcun rischio ed evitare contrasti con i compagni.