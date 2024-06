Turchia-Portogallo ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Indisponibili: Kahveci. Squalificati: -. Diffidati: Bardakci, Calhanoglu. Ct: Montella.

La probabile formazione di Martinez

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Pepe, Ruben Dias, Joao Cancelo; Vitinha, Palhinha, Fernandes; Bernardo, Ronaldo, Leao. A disposizione: Rui Patricio, José Sà, Nelson Semedo, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes, Antonio Silva, Danilo, Joao Neves, Matheus Nunes, Ruben Neves, Pedro Neto, Gonçalo Ramos, Joao Felix, Diogo Jota, Conceiçao.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: R. Leao, Conceiçao. Ct: Martinez.

Turchia-Portogallo, la cronaca

Morale alle stelle per i ragazzi di Vincenzo Montella che, a quattro giorni dal mirabolante 3-1 rifilato alla Georgia di Kvaratskhelia, riappaiono in un Westfalenstadion dove troveranno nuovamente l’appoggio della stragrande maggioranza dei presenti.

Decisamente più sofferto il successo degli uomini di Bob Martinez, che rispetto al vittorioso 2-1 sull’ostica Repubblica Ceca, trovato in pieno recupero col figlio d’arte Chico Conceiçao. Questo sarà il quarto incrocio tra Turchia e Portogallo agli Europei. I lusitani hanno vinto tutti e tre i precedenti, senza subire gol. Curiosità: In caso di successo in questo match, la Turchia eguaglierebbe il suo record di vittorie in una singola edizione degli Europei (due nel 2008), mentre solo nel Mondiale 2002 ha vinto più di due partite in un grande torneo internazionale (4).