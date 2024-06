Germania, pareggio in extremis con la Svizzera: Fullkrug risponde a Ndoye al 92'

Germania, pareggio d'oro

A sbloccare la sfida ci ha pensato al 28’ del primo tempo Ndoye, abile a farsi trovare pronto in mezzo all’area sul cross perfetto di Freuler. E' un gol made in Bologna. La Germania non è stata brillante, ha tenuto il possesso palla, ma in linea generale non ha creato pericoli clamorosi alla porta di Sommer, almeno fino al 92', quando Fullkrug ha segnato con la specialità della casa. I tedeschi in realtà erano andati in vantaggio al 17’ del primo tempo con Andrich con una botta da fuori, ma la rete è stata annullata dall’arbitro italiano Orsato per un fallo di Musiala avvenuto in precedenza a pochi passi dalla porta. Nel finale è stato annullato un altro gol a Vargas per un fuorigioco millimetrico, poco prima del pareggio. In casa Germania c'è solo un campanello d'allarme perché dovrà fare i conti con la squalifica di Tah, difensore e capitano del Bayer Leverkusen, che è stato ammonito e quindi salterà la prossima sfida al pari dello svizzero Widmer.

L'Ungheria elimina la Scozia

Nell'altra partita del gruppo A fa festa l'Ungheria, che riesce a domare la Scozia al 100' con il punteggio di 1-0: il gol decisivo l'ha messo a segno Csoboth. Con questo risultato la nazionale di Rossi resta in corsa per qualificarsi tra le migliori terze, mentre la Scozia viene eliminata e chiude qui il suo Europeo.