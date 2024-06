C’è un nuovo sport agli Europei: il lancio del bicchiere

Un nuovo sport nazionale , a far da contorno al calcio, un hobby all’apparenza spiritoso per chi lo pratica, ma poco piacevole per chi ne subisce le conseguenze. La novità di Euro 2024 è sicuramente l’introduzione di una nuova disciplina, il lancio del bicchiere dagli spalti con o senza birra, acqua o bevande zuccherate : un assaggio c’era stato già durante la sfida degli azzurri contro l’Albania, col gol dopo 23 secondi che ha fatto esplodere di gioia tutto il pubblico, indifferente nei confronti di autorità varie presenti allo stadio. Il replay è avvenuto al gol di Luka Modric, anche se il fitto lancio era stato anticipato da qualche burlone davanti alla bandierina del calcio d’angolo, in occasione dei corner battuti da Dimarco e Pellegrini. Prima e durante la gara qualche tifoso croato si è divertito a far centro sui giornalisti presenti in tribuna stampa , forse un modo per aumentare un ipotetico punteggio: inutili le richieste d’intervento da parte degli steward.

Euro 2024, scontri con la polizia: nove agenti feriti

Il passatempo messo in atto dalle tifoserie più calde (di mezzo anche la Serbia) si sta rivelando pure parecchio costoso: per evitare vetro e lattine tutte le bevande (acqua inclusa) vengono somministrate in un bicchiere di plastica, per riceverlo serve una cauzione di tre euro che viene restituita nel caso in cui si decida di riportarlo in cassa. Ma la scelta poco green di usarlo come strumento di dissenso ha permesso a due tifosi azzurri di guadagnare qualche soldo contribuendo di fatto alla pulizia degli stadi: riportando i bicchieri i due supporter hanno trovato il modo di pagarsi qualche extra durante l’Europeo, della serie non tutti i mali vengono per nuocere. C’è chi invece ha deciso di passare alle maniere forti andando a scontrarsi con la polizia: protagonista la tifoseria serba presente nel centro di Monaco di Baviera, nove agenti sono stati feriti prima della gara contro la Danimarca. Lancio di oggetti e sedie contro le forze dell’ordine, sette persone sono state prese in custodia dalla polizia locale.