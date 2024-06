Tabellone Europei, l’Italia è dal lato giusto: ecco perché

I finalisti dell’ultima edizione non stanno giocando bene, per niente . Ma in squadra ci sono dei fuoriclasse (B ellingham, Kane, Foden ) che possono decidere da soli una partita secca. È questo che preoccupa Calzona , uno dei quattro ct italiani (su cinque) arrivati agli ottavi.

Euro 2024, Kvaratskhelia sfida la Spagna

La più bella, probabilmente anche la più forte, contro la più grande sorpresa del torneo. Nonostante il 2-0 (col timbro di Kvaratskhelia) sul Portogallo, eliminare la Spagna sembra un’impresa impossibile per la Georgia, peraltro la nazionale di De la Fuente è l’unica ad aver raggiunto gli ottavi a punteggio pieno.

Euro 2024, Mbappé contro Lukaku e Ronaldo contro Ilicic

È la sfida fra due squadre inespresse. Sul piano della qualità individuale, i Bleus superano tutti, ma finora di gioco se n’è visto poco. Mbappé si è sbloccato su rigore, Lukaku invece è ancora a zero (sarebbe a quota 3 senza il Var...). Nel Belgio, per quanto si è visto finora, c’è un solo giocatore capace di sollevare il rendimento della squadra, ovviamente è De Bruyne. Il Portogallo A aveva fatto 6 punti in due partite, il Portogallo B ha perso con la Georgia. E Ronaldo non ha segnato. Per la Slovenia è già un grande successo la qualificazione agli ottavi, ma chi ha in squadra Ilicic può anche sognare.

Euro 2024, sfortuna Romania e Montella-Rangnick

Come prima nel girone E alla Romania è andata male. Sfiderà l’Olanda, terza nel girone D. Pronostico a favore della nazionale di Koeman, ma dovrà cambiare atteggiamento rispetto alla sconfitta con l’Austria. Un ct italiano, Montella, contro un ct, Rangnick, che è stato vicinissimo a un club italiano, il Milan. Ci sarà materiale a sufficienza per gli appassionati di tattica, ma anche per quelli di tecnica vista la presenza di Sabitzer da una parte, Yildiz, Arda Guler e Calhanoglu, fresco di gol, dall’altra. Calha è atteso dal suo compagno interista Arnautovic.