Euro 2024, l'elefante Baby fa il pronostico per la finale Spagna-Inghilterra

BERLINO - Tutto iniziò con il polpo Paul, autore di tanti pronostici azzeccati ai Mondiali di calcio del 2010. E così anche durante gli Europei del 2024 gli animali sono tornati protagonisti con le loro previsioni sui match che si stanno giocando in Germania: dopo il cane di razza Corgi, ecco spuntare l'elefante Baby, cui è stato affidato il pronostico per la finale tra Spagna e Inghilterra, in programma domenica prossima alle 21 a Berlino.