Il cane indovino prevede come finirà Italia-Svizzera: "Non sbaglia mai"

Chi vincerà tra Svizzera e Italia ? Il cane di razza Corgi, diventato virale su Tik Tok con un gioco legato alla Champions League e che si sta dimostrando infallibile nei pronostici su Euro 2024 , non ha dubbi: ai quarti di finale ci andrà l'Italia battendo la Svizzera 3-2 in rimonta. Continua così la simpatica avventura di un vero e proprio fenomeno social. Un simpatico idolo a quattro zampe, che colleziona di migliaia di like e visualizzazioni.

Euro 2024 e la padrona del cane profeta: "Non sbaglia mai"

"Non sbaglia mai" assicura la padrona del cane che ha sdognato l'evoluzione del Polpo Paul. Alzi la mano chi non ricorda i leggendario invertebrato che, aprendo degli scrigni posizionati nel suo acquario, associati al logo della nazionali che partecipavano al Mondiale 2006, accompagnò l'estate degli italiani fino al trionfo a Berlino. Corsi e ricorsi? Di fatto Paul scelse sempre gli azzurri, fino al trionfo finale, diventando celebre in tutto il mondo.

Svizzera-Italia 2-3, il pronostico del cane Corgi virale su Tik Tok

Ma come realizza il suo pronostico il cane profeta? Si posiziona in cima a una rampa di scale e colpisce al volo, col muso, un pallone alzato dalla sua padrona indirizzandolo verso due cestini, con il logo delle nazionali opposte, posizionati in fondo alla scalinata stessa. Questo è il set di "aircog"che ha sancito che Svizzera-Italia andrà così: Italia avanti, rimonta della Svizzera, 2-2 Italia e sorpasso; 3-2 per gli azzurri il risultato finale. Da metterci la firma.