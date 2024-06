Albania, Sylvinho con la testa già all'Italia: "Strategia e formazione..."

Sylvinho: "Da ora in poi penseremo all'Italia"

La testa è già all'Italia: "Da ora in poi penseremo alla strategia da adottoare nella partita contro l'Italia. Finora contava il lavoro e la gestione dei giocatori, oltre alla loro forma. La formazione titolare con l'Italia? Non lo so. Abbiamo sette giorni molto importanti per allenarci e lavorare. Non posso dire se inizieremo con la formazione di oggi contro l'Italia, oppure con un'altra formazione".

Sylvinho su Broja e Asani

Poi sui singoli: "Broja e Asani arrivano con poche partite. Asani non ha giocato nessuna partita ufficiale da gennaio fino ad ora. Per lui è importante giocare e prendere il ritmo. Si è allenato bene, ma non gioca da gennaio, fatta eccezione per le amichevoli di marzo. È un giocatore molto importante per noi. L'ho sostituito perché volevamo provare qualcos'altro".