Giroud annuncia l'addio alla Francia: "Dopo Euro 24 smetto con la nazionale"

Giroud ha deciso: non vestirà più la maglia della Francia dopo Euro 2024 . L'attaccante, che ha lasciato il Milan per firmare con il Los Angeles Fc, ha effettuato l'annuncio attraverso una intervista rilasciata a l'Equipe: "In tutta onestà, devo dire che questa sarà la mia ultima competizione con la maglia della nazionale. E' certo che mi mancherà, ma ho deciso: con i Bleus sarà finita dopo gli Europei . E' tempo di dare spazio ai giovani".

Giroud e l'addio alla Nazionale francese

Giroud ha poi proseguito: "Il peso degli anni comincia a farsi sentire e per questo ho riflettuto a lungo: qui si gioca ogni tre giorni e quindi è complicato reggere a certi livelli. Ma di sicuro non andrò a Los Angeles a fare il turista, e penso che per me sia il momento giusto per andare lì".