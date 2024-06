Francia, bufera social per Dembelé: Deschamps parla e lui mangia una pizza

Dembelé nella bufera: mangia una pizza davanti a Deschamps!

Dembelé, rimasto in panchina per 90 minuti, non è stato sicuramente protagonista in campo ma ha trovato il modo di prendersi le attenzioni nel post-partita. E lo ha fatto involontariamente con un video diventato virale sui social, che riprende lo spogliatoio francese dopo il successo in amichevole. Mentre il ct Deschamps da altre indicazioni ai suoi giocatori, concentrati sulle sue parole, è ben visibile Dembelé impegnato a mangiare una pizza, apparentemente non interessato alle indicazioni del suo allenatore. Un gesto che ha diviso gli utenti, tra chi l'ha trovato divertente per l'estrema tranquillità del giocatore e chi l'ha trovata una mancanza di rispetto.